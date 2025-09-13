Maniobras militares: Rusia y Bielorrusia elevan la tensión en Europa
Según el Ministerio de Defensa ruso, los mandos de ambos países están coordinando la planificación para "bloquear y eliminar" potenciales grupos subversivos enemigos. Estas actividades se llevan a cabo en el polígono militar de Borísovski, cerca de la capital bielorrusa, Minsk, a menos de 500 kilómetros de la frontera con Polonia.
La Flota rusa del Báltico también participa en esas actividades, en las que los grupos de sabotaje se dirigirían a las costas rusas en sumergibles.
Los ejércitos de ambos países realizan ejercicios a gran escala que, aunque el Kremlin insiste en que "no están dirigidos contra nadie", se producen en medio de una escalada de incidentes con la OTAN, incluyendo la reciente incursión de drones rusos en espacio aéreo polaco.
Rusia y Bielorrusia coordinan acciones de "bloqueo y eliminación"
Los ejércitos de Rusia y Bielorrusia iniciaron este sábado la fase más activa de las maniobras estratégicas Zapad-2025. Los ejercicios, que comenzaron el viernes, han generado una respuesta inmediata de la OTAN, que ha reforzado la defensa de su flanco oriental.
La tensión se ha disparado esta semana, después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco, un incidente que Varsovia calificó como un "acto de agresión".
Simulaciones con armas nucleares tácticas y misiles hipersónicos
En las maniobras también participan la Flota rusa del Báltico y bombarderos Tu-22M3, así como sistemas de misiles de defensa costera. Además, los ejercicios, que concluirán el 16 de septiembre, incluyen la simulación del uso de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik.
A pesar del despliegue de armamento estratégico, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, insistió el viernes en que las maniobras son "ejercicios planificados, no están dirigidos contra nadie". "Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa", afirmó Peskov, citando al presidente Vladímir Putin.
La OTAN refuerza su flanco oriental
En respuesta a la escalada, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa militar llamada "Centinela oriental". Esta operación busca reforzar las defensas de la Alianza en su borde oriental.
Rutte afirmó que, fuera o no intencional, la incursión rusa en Polonia constituyó una violación del espacio aéreo de la OTAN. Por su parte, Polonia ha estacionado a cerca de 40.000 soldados cerca de su frontera con Bielorrusia. Lituania y Letonia, por su parte, han anunciado cierres parciales de su espacio aéreo como medida preventiva.
