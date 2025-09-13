"Zapad-2025"

Maniobras militares: Rusia y Bielorrusia elevan la tensión en Europa

Según el Ministerio de Defensa ruso, los mandos de ambos países están coordinando la planificación para "bloquear y eliminar" potenciales grupos subversivos enemigos. Estas actividades se llevan a cabo en el polígono militar de Borísovski, cerca de la capital bielorrusa, Minsk, a menos de 500 kilómetros de la frontera con Polonia.