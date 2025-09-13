#HOY:

Trump exige a la OTAN cortar la compra de petróleo ruso y amenaza con aranceles masivos a China

El mandatario condiciona la imposición de nuevas sanciones contra Moscú a un boicot energético total por parte de la Alianza. Además, propone una guerra comercial contra Pekín para, según él, socavar su apoyo a Rusia y poner fin a la "ridícula guerra" en Ucrania.

"Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN paren de comprar petróleo a Rusia", sentenció.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado un doble ultimátum a sus aliados de la OTAN, exigiendo un cese inmediato de la compra de petróleo ruso y la imposición de aranceles de hasta el 100% a los productos de China.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump condicionó la aplicación de "sanciones significativas" contra Rusia a la acción conjunta de la Alianza.

Nuevas sanciones

"Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN paren de comprar petróleo a Rusia", sentenció el mandatario en lo que describió como una "carta a la OTAN y al mundo".

La propuesta de Trump no se detuvo en Rusia. En un movimiento audaz, instó a los 32 países miembros de la Alianza a imponer de forma coordinada aranceles masivos a China, principal socio económico de Moscú. "China tiene un gran control, e incluso dominio, sobre Rusia y estos poderosos aranceles romperán ese dominio", argumentó. Según Trump, esta medida de presión económica sería tan efectiva que "la guerra concluirá rápidamente".

Advertencia

Con su característico estilo directo, el líder republicano calificó de "impactante" que los aliados compren energía rusa, ya que considera que debilita su poder de negociación. Advirtió a los líderes de la OTAN que, sin estas acciones drásticas, "sólo están malgastando mi tiempo", y concluyó con un tajante: "Estoy listo cuando ustedes lo estén. Sólo digan cuándo".

Esta postura se alinea con presiones anteriores de Trump. Durante su mandato y posteriormente, ha amenazado con sanciones secundarias a países que comercian con Rusia. De hecho, ya impuso un arancel adicional del 25% a productos de la India por sus importaciones de crudo ruso, una medida que, sin embargo, no ha replicado contra China, a pesar de ser un comprador mucho mayor.

