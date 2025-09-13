Guerra en Europa

Trump exige a la OTAN cortar la compra de petróleo ruso y amenaza con aranceles masivos a China

El mandatario condiciona la imposición de nuevas sanciones contra Moscú a un boicot energético total por parte de la Alianza. Además, propone una guerra comercial contra Pekín para, según él, socavar su apoyo a Rusia y poner fin a la "ridícula guerra" en Ucrania.