Un cumpleaños con sabor a bambú y emociones: la panda gigante Qing Bao celebra sus 4 años

La jornada fue un verdadero agasajo para el cumpleañero. Sus cuidadores lo sorprendieron con un pastel de frutas digno de un rey, elaborado con jugo de remolacha, piña y manzana congelado, diluido con agua. La creación, hecha a medida, estaba meticulosamente decorada con manzanas, arándanos, duraznos, zanahorias y fresas, y coronada por una imponente escultura con la forma del número 4.
El festejo no se limitó a la mesa dulce. El equipo del zoológico le obsequió a Qing Bao una pelota azul marino, que sujetaron a la rama de un árbol para que pudiera jugar. Tras derribarla, la panda descubrió varias cajas de enriquecimiento de colores rosas, morados y amarillos, una de ellas con la inscripción "QB Pie" (torta de Qing Bao), a la que le dio pequeños mordiscos en sus esquinas.
Qing Bao comiendo su torta de cumpleaños. Xinhua/Hu Yousong
Una llegada esperada y llena de emoción
La llegada de Qing Bao y su compañero Bao Li, ambos de 3 años en ese momento, fue un acontecimiento que conmocionó a los habitantes de la capital estadounidense en octubre de 2024. Los dos osos arribaron casi un año después de que la exhibición de pandas del zoológico quedara desocupada, una ausencia que dejó un vacío en el corazón de los visitantes.
Ambos pandas, provenientes de un centro de investigación en el suroeste de China, recorrieron 19 horas de viaje hasta llegar a su nuevo hogar, donde los esperaba un banquete de bambú. El traslado fue un espectáculo en sí mismo: una caravana escoltada por la policía, con espectadores alineados en las calles de la ciudad aplaudiendo y celebrando la llegada de los nuevos residentes.
Nan Aron, una asidua visitante del zoológico, compartió su emoción con los medios. "Tienen un espíritu tan dulce y juguetón", dijo a WTOP. "Trabajo con niños en edad preescolar y son como niños pequeños. Les encanta jugar, interactuar y divertirse", palabras que reflejan el sentimiento de miles de personas que esperaban con ansias el regreso de los osos blancos y negros.
El equipo del zoológico no solo preparó una torta, también le obsequió juguetes. Xinhua/Hu Yousong
Un compromiso con la conservación
La presencia de pandas gigantes en el Zoológico Nacional Smithsonian no solo es una atracción popular, sino que también forma parte de un crucial programa de conservación y cooperación con China para la protección de esta especie en peligro de extinción.
La llegada de Qing Bao y Bao Li simboliza la renovación de este compromiso y la esperanza de seguir contribuyendo a la supervivencia de estos fascinantes animales.
El cumpleaños de Qing Bao, en este contexto, no es solo un motivo de celebración, sino un recordatorio de la importancia de los esfuerzos globales para proteger la biodiversidad.
El festejo, con su torta especial y sus juguetes, es una muestra del cuidado y la dedicación que se les brinda a estos embajadores de su especie, un gesto que resuena con un mensaje de esperanza y de trabajo conjunto por un futuro más prometedor para los pandas gigantes.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.