Por decisión del juez federal

La Corte Suprema toma posesión del cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata

El retrato, titulado "Retrato de una Dama" del artista italiano Giuseppe Ghislandi, datado alrededor del año 1700, fue puesto a disposición del máximo tribunal por el Dr. Santiago Inchausti, quien interviene en la causa.