Por casualidad

Descubrieron en Argentina un cuadro robado por los nazis: apareció en una foto de una casa en venta

Se trata de "Retrato de una dama", del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743). Pertenecía al coleccionista judío Jacques Goudstikker, que murió en 1940 cuando huía de los nazis. Habría llegado al país de la mano del funcionario de la SS Friedrich Kadgien, que se estableció en Buenos Aires hasta su muerte en 1978.