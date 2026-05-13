Un turista protagonizó una escena insólita en Roma al lanzarse al agua de la Fontana di Trevi, uno de los monumentos más visitados de Italia, y nadar dentro de la fuente como si se tratara de una pileta pública.
Viral en Roma: un turista nadó en la Fontana di Trevi y terminó multado
El episodio quedó registrado en video, se viralizó en redes sociales y terminó con una multa de 500 euros por violar las normas de preservación del histórico monumento.
El episodio ocurrió ante la mirada de decenas de personas que recorrían el lugar. Varias de ellas registraron el momento con sus celulares y el video no tardó en circular en redes sociales.
En las imágenes se ve al hombre parado a un costado de la fuente. De un momento a otro, completamente vestido y con zapatillas, se tira de cabeza al agua y comienza a nadar.
La secuencia duró apenas unos segundos. Personal policial que se encontraba en la zona intervino de inmediato, le ordenó salir del monumento y lo retiró del lugar.
Una vez fuera de la fuente, los agentes le informaron que había cometido una infracción grave y le aplicaron una multa de 500 euros. En Roma, las normas de protección de la Fontana di Trevi prohíben incluso mojarse los pies o las manos en el agua.
El hecho generó indignación entre turistas y usuarios de redes sociales, que cuestionaron la actitud del hombre y reclamaron sanciones más severas por tratarse de un sitio histórico.
La Fontana di Trevi es uno de los puntos más emblemáticos de la capital italiana y recibe a miles de visitantes por día. Por eso, las autoridades mantienen controles permanentes para evitar daños, actos de vandalismo o conductas que afecten su conservación.