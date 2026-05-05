La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha criticado la difusión de imágenes deepfake generadas por inteligencia artificial en las que aparece vestida con lencería, después de que fueran ampliamente compartidas en internet.
Escándalo en Italia: viralizaron una imagen falsa de Georgia Meloni en lencería
La primera ministra italiana había recibido una oleada de críticas de personas que creían que las imágenes manipuladas digitalmente de ella eran reales.
La respuesta de Meloni a las imágenes deepfake que la afectan
Meloni escribió en Facebook el martes: “En los últimos días, han estado circulando varias imágenes falsas mías, generadas mediante inteligencia artificial y presentadas como reales por algunos oponentes demasiado celosos".
«Debo admitir que quienquiera que las haya creado… incluso mejoró bastante mi apariencia», bromeó. «Pero lo cierto es que, para atacar y difundir falsedades, la gente ahora está dispuesta a usar absolutamente cualquier cosa».
En su publicación, Meloni compartió una imagen generada por IA en la que aparecía aparentemente vestida con lencería, sentada en una cama; una falsificación que se había vuelto viral y provocó una ola de condena por parte de los usuarios que creían que era auténtica.
Un usuario escribió: «Que una primera ministra se presente en semejante estado es verdaderamente vergonzoso. No es digna del cargo institucional que ostenta. Carece de vergüenza».
En su declaración, Meloni denunció lo que describió como una forma de ciberacoso, advirtiendo que las imágenes generadas por IA son una herramienta cada vez más peligrosa, capaz de engañar y perjudicar a las personas.
«El problema me trasciende», añadió. «Los deepfakes son una herramienta peligrosa, porque pueden engañar, manipular y atacar a cualquiera. Yo puedo defenderme. Muchos otros no. Por eso, siempre debe aplicarse una regla: verificar antes de creer y pensar antes de compartir. Porque hoy me pasa a mí, mañana podría pasarle a cualquiera».
El caso que motivó la legislación contra la manipulación digital
La lucha contra los riesgos que plantean la IA y los deepfakes se ha convertido en un pilar fundamental de la agenda del gobierno de extrema derecha de Meloni.
El pasado mes de septiembre, Italia se convirtió en el primer país de la UE en aprobar una ley integral que regula el uso de la IA, introduciendo penas de prisión para quienes utilicen esta tecnología para causar daño —incluida la creación de deepfakes— y limitando el acceso de los niños.
El gobierno de Meloni afirmó que la legislación, alineada con la histórica Ley de IA de la UE, representa un paso decisivo para definir cómo se desarrolla y utiliza la inteligencia artificial en todo el país.
La ley surgió a raíz de un escándalo relacionado con un sitio web pornográfico que publicó imágenes manipuladas de mujeres italianas prominentes, entre ellas Meloni y la líder de la oposición Elly Schlein, lo que provocó indignación en Italia.
Las imágenes, extraídas de redes sociales o apariciones públicas y alteradas con subtítulos vulgares y sexistas, se compartieron en una plataforma con más de 700.000 suscriptores. Muchas mostraban a mujeres políticas de distintos partidos, manipuladas para resaltar partes de su cuerpo o sugerir poses sexualizadas.
La policía italiana ordenó el cierre del sitio web, mientras que la fiscalía de Roma abrió una investigación por presuntos delitos, entre ellos la difusión ilegal de imágenes sexualmente explícitas (la llamada pornografía de venganza), difamación y extorsión.