Un grave accidente vial y ferroviario conmocionó a la ciudad de Chesapeake, en el estado de Virginia, Estados Unidos, cuando una locomotora chocó de manera violenta contra un camión atmosférico que intentaba cruzar las vías. El siniestro, registrado el pasado jueves por la tarde, dejó como saldo al chofer del vehículo pesado con heridas de extrema gravedad y generó un fuerte impacto en la comunidad local debido a la espectacularidad de la colisión.
Un tren embistió a un camión atmosférico en Virginia y el conductor pelea por su vida
La policía de Chesapeake investiga las causas del accidente ferroviario que dejó a un conductor en estado crítico tras atravesar una señal de pare.
Un violento impacto en el paso a nivel
Según informaron las autoridades policiales de Chesapeake, el hecho ocurrió alrededor de las 16:00 (hora local) en la cuadra 2900 de Yadkin Road. Por causas que se intentan establecer, la formación ferroviaria embistió de lleno al camión de carga, el cual salió despedido y terminó volcando a un costado de la traza.
Un video registrado por un testigo ocasional, Azariah O'Daniel, y enviado a la cadena de noticias News 3, captó el instante exacto del choque. Las imágenes muestran cómo la fuerza de la locomotora destruyó la estructura del rodado, provocando el derrame de los residuos que transportaba por toda la zona del paso a nivel. Al respecto, el personal de seguridad aclaró rápidamente a los medios que el material esparcido no representa un peligro químico o biológico para la salud pública.
Estado de salud e investigación
Efectivos policiales y servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar del siniestro tras recibir los primeros llamados de alerta. Los rescatistas lograron asistir al conductor del camión atmosférico, quien fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona. El último parte médico indica que el hombre ingresó con lesiones críticas y su estado actual es reservado, con riesgo de vida.
Respecto a las causales del hecho, la policía local confirmó que la investigación continúa abierta y bajo análisis pericial. No obstante, las primeras informaciones recolectadas en el lugar del accidente señalan que el vehículo de carga habría avanzado a través de una señal de pare directamente hacia las vías, interponiéndose en el trayecto del tren.