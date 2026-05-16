Nuevo impulso

Boeing confirmó un acuerdo con China para la compra inicial de 200 aviones

La compañía aeronáutica Boeing confirmó que China asumió un compromiso inicial para adquirir 200 aviones comerciales, en el marco de la visita del presidente Donald Trump a China. El anuncio marca un fuerte acercamiento entre ambos países tras años de tensiones comerciales y restricciones impuestas por la guerra arancelaria.