Jefe de las Brigadas Al Qassam

Israel confirmó la muerte de uno de los máximos líderes militares de Hamás en Gaza

El Ejército israelí informó que abatió en un ataque aéreo en la ciudad de Gaza a Izz al Din Al Haddad, considerado uno de los máximos referentes militares de Hamás. El bombardeo dejó además varias víctimas fatales, entre ellas familiares del dirigente, y profundiza la tensión en medio del frágil alto el fuego vigente en la Franja.