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Jefe de las Brigadas Al Qassam

Israel confirmó la muerte de uno de los máximos líderes militares de Hamás en Gaza

El Ejército israelí informó que abatió en un ataque aéreo en la ciudad de Gaza a Izz al Din Al Haddad, considerado uno de los máximos referentes militares de Hamás. El bombardeo dejó además varias víctimas fatales, entre ellas familiares del dirigente, y profundiza la tensión en medio del frágil alto el fuego vigente en la Franja.

Fuerte golpe a Hamás: Israel anunció la eliminación de un histórico comandante. Credito: REUTERS/Dawoud Abu AlkasFuerte golpe a Hamás: Israel anunció la eliminación de un histórico comandante. Credito: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
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El Ejército de Israel confirmó este sábado la muerte de Izz al Din Al Haddad, uno de los principales dirigentes del brazo armado de Hamás en la Franja de Gaza, durante un ataque aéreo realizado el viernes por la noche sobre la capital gazatí.

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La información fue difundida mediante un comunicado conjunto de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad de Israel, conocida como Shin Bet, que calificaron el operativo como un “ataque de precisión” ejecutado en la ciudad de Gaza.

“Las FDI y la ASI anuncian que ayer, viernes, en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Izz al Din Al Haddad fue eliminado”, señaló el texto oficial difundido por las autoridades israelíes.

Un dirigente clave de las Brigadas Al Qassam

Israel atribuye a Al Haddad un rol central dentro de las Brigadas Al Qassam, el brazo militar de Hamás, especialmente tras la muerte de su anterior líder, Mohamed Sinwar, ocurrida en 2025.

Según el Gobierno israelí, el dirigente estaba a cargo de reorganizar y reconstruir la estructura operativa del grupo armado en Gaza, además de planificar nuevos ataques contra civiles israelíes y efectivos militares.

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“Durante el periodo reciente, Haddad trabajó para reconstruir las capacidades militares de la organización terrorista y planear numerosos ataques”, indicaron las fuerzas israelíes en el comunicado oficial.

Al Haddad era considerado uno de los últimos altos mandos históricos de Hamás que permanecían activos dentro de la Franja de Gaza, en medio de la prolongada ofensiva militar israelí sobre el enclave palestino.

El funeral confirmó la muerte del dirigente

La agencia EFE confirmó este sábado la muerte de Al Haddad tras asistir a su funeral en una mezquita de Gaza, donde también fueron velados los cuerpos de su esposa y de una de sus hijas, fallecidas en el mismo bombardeo.

El ataque israelí impactó sobre un edificio ubicado en el barrio de Rimal, uno de los sectores más importantes de la capital gazatí. Según reportes locales, al menos siete personas murieron como consecuencia del operativo militar.

People carry images and bodies identified by mourners as Hamas' military wing commander Izz al-Din al-Haddad, his wife and his daughter, who were killed in an Israeli strike on Friday, during a funeral, in Gaza City, May 16, 2026. REUTERS/Dawoud Abu AlkasAtaque de precisión en Gaza: Israel asegura haber abatido a un alto mando de Hamás

La ofensiva vuelve a elevar la tensión en la región, pese al alto el fuego que rige desde octubre de 2025 y que, según distintas organizaciones y fuentes locales, no logró frenar completamente los enfrentamientos y bombardeos esporádicos.

Persisten los enfrentamientos y la crisis humanitaria

El conflicto en la Franja de Gaza continúa generando una profunda crisis humanitaria y política en Medio Oriente. Desde el inicio del alto el fuego, más de 850 personas murieron en distintos episodios de violencia registrados en el enclave palestino, de acuerdo con datos citados por medios y organismos internacionales.

People carry bodies identified by mourners as Hamas' military wing commander Izz al-Din al-Haddad, his wife and his daughter, who were killed in an Israeli strike on Friday, during a funeral, in Gaza City, May 16, 2026. REUTERS/Dawoud Abu AlkasNuevo golpe a Hamás: Israel elimina a uno de sus principales comandantes en Gaza. Credito: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Mientras Israel sostiene que sus operaciones apuntan a neutralizar estructuras militares de Hamás, organizaciones humanitarias y sectores internacionales mantienen su preocupación por el impacto de los ataques sobre la población civil y la infraestructura urbana de Gaza.

La muerte de Al Haddad representa un nuevo golpe estratégico para Hamás, aunque analistas internacionales advierten que la eliminación de líderes militares no ha logrado hasta el momento frenar completamente la capacidad operativa del grupo armado ni estabilizar la situación en la región.

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