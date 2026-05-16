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Impactante accidente en Bangkok: un tren chocó a un colectivo y dejó ocho muertos

El siniestro ocurrió en el centro de y derivó en un incendio de gran magnitud que involucró a varios vehículos. Además de las víctimas fatales, al menos 35 personas resultaron heridas y varias permanecen internadas en estado delicado.

Un accidente múltiple entre un tren y un micro dejó al menos ocho muertosUn accidente múltiple entre un tren y un micro dejó al menos ocho muertos
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Un grave accidente múltiple sacudió este sábado el centro de Bangkok, en Tailandia, y dejó un saldo preliminar de al menos ocho personas fallecidas y 35 heridas. El hecho ocurrió luego de que un tren de carga impactara contra un colectivo de transporte público, provocando un incendio de gran magnitud que alcanzó a otros vehículos.

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El siniestro se registró sobre la carretera Asoke-Dindang, en el distrito de Ratchathewi, una zona céntrica de la capital tailandesa. Según reportes del centro de emergencias y bomberos The Phraram Command, el episodio ocurrió a las 15:51, hora local, cerca de la estación Makkasan, un punto estratégico de conexión ferroviaria con el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi.

El impacto entre el tren de mercancías y el colectivo generó una reacción en cadena que involucró a automóviles y motocicletas que transitaban por el sector, transformando el área en una escena de destrucción.

A view of a train after its collision with a bus and several cars on Asok-Din Daeng Road, causing several casualties, in Bangkok, Thailand, May 16, 2026. REUTERS/Athit PerawongmethaOcurrió en plena capital tailandesa. Hay unos 35 heridos.

Incendio, explosiones y rescate

Tras la colisión, se desató un incendio que se propagó rápidamente entre los vehículos afectados. Testigos y equipos de rescate indicaron que se escucharon explosiones intermitentes, presuntamente causadas por los tanques de combustible alcanzados por las llamas.

Emergency services work at a site where a train collided with a bus and several cars on Asok-Din Daeng Road, causing several casualties, in Bangkok, Thailand, May 16, 2026. REUTERS/Athit PerawongmethaEl violento choque entre provocó un incendio feroz, explosiones y afectó a varios autos y motos,

Bomberos y rescatistas trabajaron durante varias horas para controlar el fuego y asistir a los sobrevivientes. Durante las tareas de inspección en el colectivo, completamente destruido por el incendio, fueron hallados dos cuerpos más, lo que elevó la cifra de víctimas fatales a ocho.

La investigación y los heridos

Las autoridades tailandesas mantienen el área completamente cercada mientras avanzan las pericias para determinar qué provocó el choque y establecer si existió alguna falla en el sistema de señalización ferroviaria del paso a nivel.

Emergency services members carry a dead body at a site where a train collided with a bus and several cars on Asok-Din Daeng Road, causing several casualties, in Bangkok, Thailand, May 16, 2026. REUTERS/Athit PerawongmethaEl devastador accidente dejó al menos 35 heridos y ocho fallecidos.

En paralelo, hospitales de la zona concentran sus esfuerzos en la atención de los 35 heridos, varios de ellos internados con quemaduras de gravedad y múltiples traumatismos.

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