Tailandia

Impactante accidente en Bangkok: un tren chocó a un colectivo y dejó ocho muertos

El siniestro ocurrió en el centro de y derivó en un incendio de gran magnitud que involucró a varios vehículos. Además de las víctimas fatales, al menos 35 personas resultaron heridas y varias permanecen internadas en estado delicado.