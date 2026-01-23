España: una falla en la vía habría provocado el choque de trenes que dejó 45 muertos

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) avanza en el análisis del trágico choque de trenes ocurrido el domingo en el sur de España, que dejó un saldo de 45 personas fallecidas. En un informe preliminar, el organismo señaló que una de las principales hipótesis apunta a una posible fractura en uno de los carriles, a la altura de una soldadura, como factor determinante.
Según indicó la CIAF, esta hipótesis todavía deberá ser confirmada mediante cálculos técnicos y estudios más profundos. No obstante, los primeros indicios permiten sostener que el daño en el carril podría haberse producido antes del paso del tren que protagonizó el descarrilamiento inicial.
Los investigadores explicaron que la sospecha surge a partir de marcas detectadas en las ruedas de varios trenes de alta velocidad que circularon previamente por la estación de Adamuz, el punto donde se desencadenó la tragedia.
Las marcas queencendieron la alerta
Durante las inspecciones, se observaron muescas en las ruedas del costado derecho de al menos tres formaciones que atravesaron el sector antes del accidente. A esto se sumó la deformación visible en el carril, un elemento que, de acuerdo con el informe, resulta compatible con la existencia de una fractura previa.
Las autoridades confirmaron que la cifra de muertos ascendió a 45. Crédito: REUTERS.
Desde la comisión detallaron que estas señales refuerzan la posibilidad de que el desperfecto en la vía no se haya producido como consecuencia del descarrilamiento, sino que ya estuviera presente con anterioridad.
El tren siniestrado, perteneciente a la compañía italiana Iryo, sufrió el descarrilamiento de sus últimos vagones en ese tramo. En simultáneo, otra formación que circulaba en sentido contrario no logró esquivarlos, lo que provocó un segundo descarrilamiento y agravó el impacto del accidente.
Ambos trenes transportaban en conjunto a unas 480 personas y circulaban a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora, dentro de los parámetros habilitados para ese sector de la red ferroviaria.
Error humanodescartado
En base a la información recolectada hasta el momento, la CIAF descartó que el hecho haya sido consecuencia de una falla humana. Las pericias iniciales no encontraron indicios de errores por parte de los maquinistas, lo que refuerza la línea investigativa centrada en una posible falla estructural de la vía.
Ambos trenesiban a una velocidad por encima de los 200 km/h. Crédito: REUTERS.
Las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión qué originó la fractura del carril y si existieron fallas en los controles previos al paso de las formaciones. El avance de las pericias será clave para establecer responsabilidades y prevenir futuros episodios similares.