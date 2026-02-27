Tragedia en Milán: un tranvía descarriló y se incrustó en un edificio céntrico

Una tarde de terror se vivió este viernes 27 de febrero en el centro de Milán, Italia, cuando una unidad de la línea 9 del servicio de tranvías descarriló por causas que son materia de investigación, subió a la vereda y terminó estrellándose contra la fachada de un edificio. El saldo provisional del accidente es de dos personas fallecidas —un pasajero y un peatón— y aproximadamente 40 heridos que fueron trasladados a distintos centros de salud de la región de Lombardía.
Tras el descarrilamiento, el pesado vehículo avanzó varios metros sobre la acera, arrollando a su paso a transeúntes que circulaban por la zona. REUTERS/Daniele Mascolo
El impacto y el caos
El hecho se produjo minutos después de las 16 (hora local) en la zona de Viale Vittorio Veneto, un sector neurálgico que conecta la Plaza de la República con Porta Venezia. Según los primeros testimonios de sobrevivientes y testigos ocasionales, el convoy —un modelo "Tramlink" de última generación que había sido incorporado al servicio hace apenas unas semanas— se salió de las vías de forma imprevista.
Tras el descarrilamiento, el pesado vehículo avanzó varios metros sobre la acera, arrollando a su paso a transeúntes que circulaban por la zona, antes de impactar violentamente contra el escaparate de una tienda. "Sentimos un ruido metálico debajo del piso y de repente todo fue caos, gente volando y el golpe seco contra la pared", relató una pasajera conmocionada a los medios locales.
El saldo provisional del accidente es de dos personas fallecidas —un pasajero y un peatón— y aproximadamente 40 heridos que fueron trasladados a distintos centros de salud de la región de Lombardía. REUTERS/Daniele Mascolo
Operativo de emergencia
Inmediatamente, se activó un código rojo sanitario. Al lugar arribaron decenas de dotaciones de bomberos, patrulleros de la Policía de Estado y un importante despliegue de ambulancias. Los socorristas debieron trabajar arduamente para rescatar a personas que habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos del frente del convoy y los escombros del local comercial.
El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, se hizo presente en el lugar y confirmó la gravedad de la situación: "Es una tragedia inmensa. Podría haber sido aún peor si el accidente ocurría en una hora de mayor afluencia de peatones". Por su parte, el fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, ya tomó intervención en el caso bajo la carátula preliminar de "homicidio involuntario y lesiones por negligencia".
El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, se hizo presente en el lugar y confirmó la gravedad de la situación. REUTERS/Daniele Mascolo
Hipótesis sobre la causa
Si bien las pericias técnicas están en su fase inicial, la principal hipótesis que manejan los investigadores es el exceso de velocidad. Se están analizando las cajas negras de la unidad y las cámaras de seguridad del corredor vial para determinar si se trató de un error humano o de una falla técnica en el sistema de frenado o en los rieles.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su pesar a través de sus redes sociales y envió sus condolencias a las familias de las víctimas, asegurando que se pondrán a disposición todos los recursos para esclarecer lo ocurrido en uno de los sistemas de transporte más emblemáticos de Europa.