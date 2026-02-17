Gravier Mazza logró el mejor puesto argentino en los Juegos Olímpicos de Invierno

El argentino Tiziano Gravier Mazza cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina con una actuación histórica para el deporte argentino y un balance cargado de autocrítica y proyección.
El esquiador hizo historia con una actuación memorable en esquí alpino, con la que marcó un hito para el deporte nacional.
El esquiador alpino finalizó en el puesto 28° en la prueba de Súper-G, el mejor resultado conseguido por un representante nacional en esta disciplina dentro del programa olímpico, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.
Con un tiempo de 1:29,06, el argentino superó la marca que había establecido Nicolás Arsel, quien había terminado 30° en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, registro que hasta ahora era la mejor actuación nacional en la especialidad.
El desempeño de Gravier Mazza en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 marca así un nuevo antecedente para el esquí alpino argentino.
Además del Súper-G, el joven de 23 años decidió competir en slalom, una prueba que no forma parte de sus disciplinas principales, ya que desde hace dos años viene especializándose en gigante y súper gigante.
La competencia, disputada en Bormio, presentó condiciones complejas. Un enganche en la zona media del trazado lo dejó fuera de carrera en una jornada con numerosas descalificaciones.
“Hoy fue un día un poquito más complicado. Sabíamos cuando veníamos que mis disciplinas más fuertes son el gigante y súper gigante. El slalom lo habíamos dejado un poco de lado, pero vimos la oportunidad tremenda de competir en otra disciplina para representar al país y dijimos vamos igualmente. No hay margen de error en el slalom”, explicó en diálogo con ESPN.__IP__
Gravier también señaló que la visibilidad y los cambios en la nieve incrementaron la dificultad. “No tengo nada de que arrepentirme y estoy contento en general con esta semana increíble”, aseguró. El hijo de Valeria Mazza, destacó el apoyo recibido y agradeció a su familia y a los argentinos: “Esto es recién el comienzo”.