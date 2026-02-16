JJ.OO. de invierno

Susto en Milano-Cortina 2026: un esquiador se desmayó tras un salto y fue retirado en camilla

El finlandés Elias Lajunen (18) se golpeó espalda y cabeza tras fallar un truco en la clasificación de Big Air en Livigno. Fue atendido, trasladado para estudios y luego dado de alta.