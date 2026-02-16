Susto en Milano-Cortina 2026: un esquiador se desmayó tras un salto y fue retirado en camilla

Un fuerte accidente sacudió este domingo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. En la clasificación de Big Air, el esquiador finlandés Elias Lajunen sufrió una caída violenta y debió ser retirado en camilla.
El finlandés Elias Lajunen (18) se golpeó espalda y cabeza tras fallar un truco en la clasificación de Big Air en Livigno. Fue atendido, trasladado para estudios y luego dado de alta.
El episodio ocurrió en el Snow Park de Livigno, durante el primer salto del joven de 18 años. Tras un truco mal ejecutado, impactó con fuerza contra la nieve compacta y quedó tendido en la zona de aterrizaje.
El equipo médico ingresó de inmediato y la competencia se detuvo durante algunos minutos. Luego de la primera atención, la delegación finlandesa informó que el atleta estaba consciente y que movía brazos y piernas.
Con el correr de las horas, se confirmó que Lajunen sería sometido a nuevos estudios y que quedaba descartado del resto de la competencia olímpica. La decisión se tomó como medida de precaución tras el golpe.
Este lunes, medios europeos reportaron que Lajunen recibió el alta luego de permanecer en observación, con un parte que habló de una conmoción leve y contusiones, sin lesiones de gravedad detectadas en los controles.
Lajunen llegó a Milano-Cortina 2026 como una de las promesas finlandesas del freestyle. Además, es hijo de Samppa Lajunen, figura histórica de Finlandia y triple medallista de oro en Salt Lake City 2002.