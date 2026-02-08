#HOY:

Argentina ya compite en los Juegos de Invierno en una jornada de récords y sustos

Mientras Nicole Begué y Franco Dal Farra hacían sus presentaciones olímpicas, el mundo del esquí se paralizó por la caída de Lindsey Vonn. Los detalles de una fecha extenuante en el esquí alpino y de fondo para la delegación nacional.

Nicole Begué debutó en el descenso femenino y finalizó 30ª en Milano-Cortina 2026. Foto: ReutersNicole Begué debutó en el descenso femenino y finalizó 30ª en Milano-Cortina 2026. Foto: Reuters
Argentina ya está en carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. La delegación nacional tuvo sus primeras presentaciones en la montaña, con esquí alpino y esquí de fondo como disciplinas de estreno.

El arranque tuvo además un impacto global: la estadounidense Lindsey Vonn se cayó apenas iniciado el descenso olímpico y fue evacuada en helicóptero, en una escena que paralizó la prueba.

Begué y un estreno en la élite

En esquí alpino, Nicole Begué tuvo su debut olímpico en el descenso femenino y cerró su primera experiencia en la máxima cita con un 30° puesto, abriendo el camino argentino en una prueba de alta exigencia.

La historia de Begué también tiene carga familiar: es hija de Gastón Begué, ex esquiador olímpico argentino, y su vínculo con el desarrollo del esquí nacional suma un costado simbólico a su presencia en Italia.

Dal Farra, Sauma y el desgaste del esquiatlón

En esquí de fondo, Franco Dal Farra afrontó el esquiatlón y completó una carrera físicamente durísima, en la que sostuvo el ritmo frente a especialistas del máximo nivel. El barilochense Mateo Sauma, en tanto, sumó su primera experiencia olímpica en una competencia marcada por la intensidad.

Franco Dal Farra y Mateo Sauma compitieron en esquiatlón y abrieron la participación argentina en esquí de fondo.Franco Dal Farra y Mateo Sauma compitieron en esquiatlón y abrieron la participación argentina en esquí de fondo.

La participación argentina continuará con el calendario de las pruebas técnicas del esquí alpino y nuevas salidas del equipo de fondo, con el objetivo de acumular rodaje y sostener presencia en disciplinas donde cada segundo se paga caro.

Además tenés que leer:

