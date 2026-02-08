Milano-Cortina 2026

Argentina ya compite en los Juegos de Invierno en una jornada de récords y sustos

Mientras Nicole Begué y Franco Dal Farra hacían sus presentaciones olímpicas, el mundo del esquí se paralizó por la caída de Lindsey Vonn. Los detalles de una fecha extenuante en el esquí alpino y de fondo para la delegación nacional.