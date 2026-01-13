Tragedia en los Alpes

Murió Ueli Kestenholz, medallista olímpico de snowboard, en una avalancha en Suiza

El accidente ocurrió el domingo en el valle de Lötschental. El suizo de 50 años fue rescatado con vida pero murió en el hospital. Había ganado bronce en Nagano 1998 y era pionero del snowboard cross.