Milán-Cortina 2026: Gravier brilló en el Súper-G y logró una actuación récord para Argentina

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, terminó 28° en el Súper-G de esquí alpino en Milán-Cortina 2026 y logró la mejor actuación argentina en la prueba. Marcó 1:29,06 y quedó en el top 30.

Tiziano Gravier marcó 1:29,06 y terminó 28° en el Súper-G olímpico. Foto: ReutersTiziano Gravier marcó 1:29,06 y terminó 28° en el Súper-G olímpico. Foto: Reuters
Tiziano Gravier escribió una página fuerte para los deportes de invierno argentinos en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. En el Súper-G de esquí alpino, una prueba de velocidad y precisión al límite, el argentino cerró 28° y se metió en el top 30.

Su tiempo fue 1:29,06 en una pista exigente, ya marcada por el paso de los mejores especialistas. Más allá de las diferencias con la punta, el dato pesado es otro: esa posición lo dejó como el mejor argentino de la historia en Súper-G dentro del programa olímpico.

Un top 30 que vale récord

El registro del hijo de Valeria Mazza mejoró el antecedente que, hasta ahora, funcionaba como techo para el país en la disciplina. En Salt Lake City 2002, Nicolás Arsel había sido 30° en el Súper-G masculino, un resultado que quedó durante años como referencia.

La mejora, aunque parezca mínima en números, tiene su lectura deportiva: en eventos de alta velocidad, cada posición supone vencer a rivales con tradición y estructura. A los 23 años, Gravier sumó experiencia olímpica y confirmó proyección en el máximo nivel.

(260211) -- BORMIO, 11 febrero, 2026 (Xinhua) -- Tiziano Gravier, de Argentina, compite durante el Súper-G masculino de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en Bormio, Italia, el 11 de febrero de 2026. (Xinhua/Hu Huhu) (jg) (da)Tiziano Gravier marcó 1:29,06 y terminó 28° en el Súper-G olímpico. Foto: Reuters

La carrera y el podio

El oro fue para el suizo Franjo von Allmen, que ganó con 1:25,32. La plata quedó en manos del estadounidense Ryan Cochran-Siegle (1:25,45) y el bronce fue para el suizo Marco Odermatt (1:25,60), en un cierre apretado por décimas.

Von Allmen, además, se transformó en una de las figuras del esquí alpino en estos Juegos: la victoria en Súper-G completó una racha destacada y lo ubicó en el centro de la escena del evento.

Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Super-G - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 11, 2026. Tiziano Gravier of Argentina reacts after his run during the Men's Super-G REUTERS/Gintare KarpaviciuteLa marca superó el antecedente argentino de Salt Lake 2002 en Súper-G masculino. Foto: Reuters

El respaldo argentino y la historia reciente

En Argentina, el rendimiento de Gravier fue celebrado por el deporte olímpico local. Desde el Enard destacaron su debut en la cita y el hecho de haber largado con un número alto, en una pista cada vez más “rota” por el paso de los competidores, para finalmente cerrar 28°.

El recorrido del esquiador ya tenía un hito previo: en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020 había logrado un 7° puesto, también señalado como la mejor actuación argentina en esa instancia. Milán-Cortina 2026 lo ratificó en la élite.

Antes de competir, Gravier también había contado cómo vive su familia cada bajada: el apoyo de sus hermanos, la mirada “estratega” de su papá y la tensión de su mamá frente al riesgo propio del deporte. En la nieve italiana, esa trama íntima tuvo recompensa.

Tiziano Gravier
Italia
