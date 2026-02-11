JJ.OO. de Invierno

Milán-Cortina 2026: Gravier brilló en el Súper-G y logró una actuación récord para Argentina

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, terminó 28° en el Súper-G de esquí alpino en Milán-Cortina 2026 y logró la mejor actuación argentina en la prueba. Marcó 1:29,06 y quedó en el top 30.