Infiel olímpico: engañó a su pareja y suplicó su perdón en vivo

El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid confesó en directo por televisión haber engañado a su novia momentos después de ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno y el video se viralizó.
El atleta de 28 años, que ganó su primera medalla olímpica individual en el biatlón individual de 20 km en Milán-Cortina, admitió haber tenido una aventura hace tres meses y lo calificó como "mi mayor error".
Laegreid dijo que había sido "la peor semana de mi vida" desde que le contó a su novia de seis meses sobre el romance.
"Hay alguien con quien quería compartirlo, pero que quizá no esté viéndolo", dijo a NRK, la emisora estatal de Noruega.
“Hace seis meses conocí al amor de mi vida: la persona más bella y amable del mundo. Hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé. Tuve la medalla de oro en la vida, y estoy seguro de que hay mucha gente que verá las cosas de otra manera, pero yo sólo tengo ojos para ella”, dijo.
"El deporte ha quedado en segundo plano estos últimos días. Sí, me encantaría poder compartir esto con ella”, agregó.
Más tarde le dijo al periódico noruego VG: "Mi única manera de resolverlo es contarlo todo y poner todo sobre la mesa, y esperar que ella todavía pueda amarme. Lo hice por ella y ahora por el mundo entero. No tengo nada que perder. Quiero ser un buen modelo a seguir, pero tengo que admitir cuando cometo errores".
Cuando más tarde le preguntaron sobre su admisión en la conferencia de prensa, añadió: "Por supuesto, ahora espero no haber arruinado el día de Johan. No sé si fue la elección correcta o no, pero fue la elección que tomé".
"Decidí contarle al mundo lo que hice para que tal vez haya una posibilidad de que ella vea lo que realmente significa para mí; tal vez no, pero no quiero pensar que no intenté todo para recuperarla. No quiero robarme el espectáculo. Espero que esto sea solo cosa de un par de días”, finalizó.