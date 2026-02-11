Milano – Cortina

Infiel olímpico: engañó a su pareja y suplicó su perdón en vivo

El noruego Sturla Holm Lægreid, bronce en la 20 km individual de biatlón confesó al aire que fue infiel y el video se viralizó. En TV pública dijo que vive “la peor semana” y que ella era “el amor de mi vida”. Pidió perdón y contó que ya se lo había admitido a su ex.