Milán-Cortina 2026

Sorpresa en los Juegos Olímpicos de Invierno: en tres días, se agotaron los preservativos gratuitos

La organización deportiva se enfrenta a complicaciones logísticas para cumplir con la demanda de anticonceptivos y su distribución en las sedes, modalidad que ya es tradición en los eventos olímpicos.