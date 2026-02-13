Sorpresa en los Juegos Olímpicos de Invierno: en tres días, se agotaron los preservativos gratuitos

Los preservativos gratuitos en la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se agotaron en apenas tres días, lo que generó sorpresa entre los organizadores y reavivó un debate histórico sobre la vida social en los Juegos.
Según informó el diario italiano La Stampa, la organización había dispuesto un stock inicial de 10.000 preservativos para una base aproximada de 2.900 deportistas alojados principalmente en la Villa Olímpica de Milán y en Cortina d'Ampezzo. Sin embargo, la demanda superó cualquier previsión y el lote se terminó en tiempo récord.
Imágenes de los juegos olímpicos de invierno en Milán Cortina 2026. Foto: REUTERS / Yara Nardi.
De acuerdo con el medio, varios miles de preservativos con el logo olímpico fueron distribuidos gratuitamente, pero las existencias se agotaron antes de la mitad de la competencia.
Una fuente anónima citada por el periódico señaló: “Las existencias se agotaron en solo tres días. Nos prometieron que llegarían más. ¿Pero quién sabe cuándo?”. Hasta el momento, no hay fecha confirmada para una nueva reposición.
Comparación con París 2024
La situación contrasta con lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde participaron cerca de 10.500 atletas y se distribuyeron alrededor de 300.000 preservativos durante el evento.
La tradición de entregar anticonceptivos de manera gratuita comenzó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, en un contexto marcado por la preocupación mundial ante el VIH, y se mantuvo en casi todas las ediciones, con la única interrupción en Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a las restricciones por el COVID-19.
París 2024 tuvo un enfoque diferente en la distribución de anticonceptivos que facilitó la tarea. Foto: REUTERS / Benoit Tessier.
En Milán-Cortina 2026 el escenario es diferente. Se trata de unos Juegos con sedes dispersas, seis Villas Olímpicas y varias delegaciones alojadas en hoteles, lo que redujo la logística centralizada de distribución. Aun así, el mensaje oficial fue claro: “La salud ante todo: prevención y sentido común”.
Sexo en la Villa Olímpica
La actividad sexual en la Villa Olímpica forma parte del “backstage” de los Juegos desde hace décadas. En 2024, la exsaltadora alemana Susan Tiedke explicó que durante la cita olímpica los atletas alcanzan su punto máximo físico y emocional.
“Cuando termina la competición, quieren liberar energía, hay una fiesta tras otra, y luego entra el alcohol. El sexo ocurre”, afirmó en su momento, y destacó además la solidaridad entre compañeros para respetar la intimidad.