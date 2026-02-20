JJ. OO. de Invierno

Milano-Cortina 2026: una navaja de patín cortó el rostro de una competidora

La polaca Kamila Sellier sufrió un profundo corte cerca del ojo izquierdo tras el impacto de una navaja de patín en los 1.500 metros. Fue atendida en pista, retirada en camilla y, según reportes iniciales, el ojo no estaría comprometido.