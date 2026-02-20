Milano-Cortina 2026: una navaja de patín cortó el rostro de una competidora
La polaca Kamila Sellier sufrió un profundo corte cerca del ojo izquierdo tras el impacto de una navaja de patín en los 1.500 metros. Fue atendida en pista, retirada en camilla y, según reportes iniciales, el ojo no estaría comprometido.
Kamila Sellier sufrió un corte cerca del ojo izquierdo en los 1.500 metros de short track.
El patinaje de velocidad en pista corta dejó este viernes una de las imágenes más fuertes de Milano-Cortina 2026.Kamila Sellier, representante de Polonia, sufrió un aparatoso corte cerca del ojo izquierdo tras un choque en plena curva durante los cuartos de final de los 1.500 metros.
La carrera entraba en su tramo decisivo cuando, en una maniobra de alta velocidad, una navaja de patín impactó en el rostro de la competidora. El golpe fue tan brusco que le hizo perder el protector ocular y la dejó tendida sobre el hielo.
El momento del impacto y la atención en la pista
Las imágenes de televisión mostraron el corte inmediato y el sangrado, que se intensificó mientras Sellier permanecía en el piso. El incidente provocó además la caída de otra patinadora que no estuvo involucrada en el contacto inicial.
Los equipos de emergencia ingresaron de inmediato, cubrieron a la deportista con una manta y realizaron la primera asistencia médica en el lugar, mientras el estadio quedaba en silencio por la gravedad de la escena.
Señal de alivio y primeras versiones médicas
Luego de varios minutos, Sellier fue retirada en camilla. En ese trayecto, levantó ambos pulgares como señal de que estaba consciente, un gesto que llevó algo de alivio en un momento de máxima tensión.
De acuerdo con los primeros reportes, la lesión no habría comprometido el ojo de la patinadora polaca, aunque el parte médico definitivo quedará sujeto a los estudios y controles posteriores.
Carrera suspendida y decisiones del jurado
Tras el accidente, la competencia se suspendió para permitir la asistencia y garantizar condiciones de seguridad en la pista. En paralelo, se informó una descalificación por la determinación de responsabilidades en la maniobra que derivó en el incidente.
Milano-Cortina 2026 vuelve a mostrar el lado más extremo del short track: una disciplina espectacular, pero donde un mínimo roce puede terminar en una escena de alto impacto.