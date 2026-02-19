#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Juegos Olímpicos de Invierno

Final de película en Milano-Cortina: clasificó a la siguiente ronda "por una nalga"

El patinador kazajo Abzal Azhgaliyev protagonizó una definición inédita en la prueba de short track. Tras una caída masiva, cruzó la meta de espaldas y el foto finish confirmó su ventaja por milésimas sobre el local Pietro Sighel.

Abzal Azhgaliyev avanzó por milésimas tras una llegada de espaldas en short track.Abzal Azhgaliyev avanzó por milésimas tras una llegada de espaldas en short track.
Seguinos en
Por: 

El short track de Milano-Cortina 2026 regaló una escena para el archivo. En una serie clasificatoria de velocidad, el kazajo Abzal Azhgaliyev terminó metiéndose en la siguiente ronda con una llegada tan insólita como efectiva: cruzó la meta de espaldas y por milésimas.

La acción se dio en la última curva, cuando hubo una caída que desordenó la fila. Azhgaliyev logró sostenerse en pie, pero perdió la postura ideal, giró el cuerpo y terminó deslizándose hacia la línea final en una posición poco convencional.

Un cierre que necesitó foto finish

Del otro lado, el italiano Pietro Sighel también llegó exigido al límite. La definición fue tan ajustada que los jueces debieron recurrir al foto finish para confirmar el orden exacto de llegada, en una imagen que recorrió redes por lo llamativo del desenlace.

Según los registros difundidos por medios y publicaciones del evento, el margen fue mínimo: Azhgaliyev figuró primero por apenas unas milésimas. Y allí nació el apodo inevitable: “ganó por una nalga”.

Viral, pero con un premio concreto: seguir en carrera

Más allá del humor que disparó el clip, el resultado tuvo peso deportivo. Azhgaliyev, un referente del short track de Kazajistán, consiguió avanzar en la prueba y sostenerse en competencia en una disciplina donde un detalle define todo.

En unos Juegos donde cada ronda se corre con tensión máxima, la escena dejó una idea simple: en el short track no solo cuenta la velocidad, también cuenta cómo llegás. Y esta vez, llegó como nadie.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Última Noticia
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro