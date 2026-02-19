Juegos Olímpicos de Invierno

Final de película en Milano-Cortina: clasificó a la siguiente ronda "por una nalga"

El patinador kazajo Abzal Azhgaliyev protagonizó una definición inédita en la prueba de short track. Tras una caída masiva, cruzó la meta de espaldas y el foto finish confirmó su ventaja por milésimas sobre el local Pietro Sighel.