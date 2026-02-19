Final de película en Milano-Cortina: clasificó a la siguiente ronda "por una nalga"

El short track de Milano-Cortina 2026 regaló una escena para el archivo. En una serie clasificatoria de velocidad, el kazajo Abzal Azhgaliyev terminó metiéndose en la siguiente ronda con una llegada tan insólita como efectiva: cruzó la meta de espaldas y por milésimas.
La acción se dio en la última curva, cuando hubo una caída que desordenó la fila. Azhgaliyev logró sostenerse en pie, pero perdió la postura ideal, giró el cuerpo y terminó deslizándose hacia la línea final en una posición poco convencional.
Un cierre que necesitó foto finish
Del otro lado, el italiano Pietro Sighel también llegó exigido al límite. La definición fue tan ajustada que los jueces debieron recurrir al foto finish para confirmar el orden exacto de llegada, en una imagen que recorrió redes por lo llamativo del desenlace.
Según los registros difundidos por medios y publicaciones del evento, el margen fue mínimo: Azhgaliyev figuró primero por apenas unas milésimas. Y allí nació el apodo inevitable: “ganó por una nalga”.
Viral, pero con un premio concreto: seguir en carrera
Más allá del humor que disparó el clip, el resultado tuvo peso deportivo. Azhgaliyev, un referente del short track de Kazajistán, consiguió avanzar en la prueba y sostenerse en competencia en una disciplina donde un detalle define todo.
En unos Juegos donde cada ronda se corre con tensión máxima, la escena dejó una idea simple: en el short track no solo cuenta la velocidad, también cuenta cómo llegás. Y esta vez, llegó como nadie.