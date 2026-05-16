Ofensiva contra el terrorismo en África

Trump anunció la muerte de un líder clave del Estado Islámico en Nigeria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fuerzas estadounidenses y nigerianas abatieron en una operación conjunta a Abu Bilal al Minuki, señalado como uno de los máximos dirigentes del Estado Islámico a nivel global. El operativo se realizó en el norte de Nigeria, una región golpeada desde hace años por la violencia extremista y los secuestros masivos.