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Ofensiva contra el terrorismo en África

Trump anunció la muerte de un líder clave del Estado Islámico en Nigeria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fuerzas estadounidenses y nigerianas abatieron en una operación conjunta a Abu Bilal al Minuki, señalado como uno de los máximos dirigentes del Estado Islámico a nivel global. El operativo se realizó en el norte de Nigeria, una región golpeada desde hace años por la violencia extremista y los secuestros masivos.

EE.UU. confirmó la eliminación del segundo jefe del EI durante una operación en Nigeria. Credito: REUTERS/Kevin LamarqueEE.UU. confirmó la eliminación del segundo jefe del EI durante una operación en Nigeria. Credito: REUTERS/Kevin Lamarque
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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que fuerzas especiales de Estados Unidos y Nigeria llevaron adelante una operación militar conjunta en la que fue abatido Abu Bilal al Minuki, a quien definió como el segundo hombre más importante del Estado Islámico a nivel mundial.

El mandatario realizó el anuncio a través de su red social Truth Social, donde destacó la complejidad del operativo y aseguró que se trató de una misión planificada durante meses por los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas de ambos países.

U.S. President Donald Trump gives a thumbs up after disembarking Air Force One following his trip to China at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., May 15, 2026. REUTERS/Evan VucciEstados Unidos anunció la muerte de un alto líder del Estado Islámico en Nigeria. Credito: REUTERS/Evan Vucci

“Valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria llevaron a cabo a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo”, escribió Trump.

Según detalló el presidente, Abu Bilal al Minuki se encontraba oculto en territorio africano y era seguido de cerca por agencias de inteligencia estadounidenses.

Un dirigente clave del Estado Islámico en África

De acuerdo con la información difundida por Washington, Abu Bilal al Minuki había nacido en 1982 y era oriundo del estado de Borno, en el noreste de Nigeria, una de las regiones más afectadas por la actividad de grupos extremistas vinculados al Estado Islámico y a otras organizaciones yihadistas.

Trump sostuvo que el dirigente abatido ocupaba el segundo escalón dentro de la estructura internacional del grupo terrorista y aseguró que su muerte representa un golpe significativo para las operaciones del EI en distintas regiones del mundo.

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“Con su eliminación, las capacidades operativas del Estado Islámico quedan considerablemente disminuidas”, afirmó el mandatario estadounidense.

Hasta el momento, las autoridades nigerianas no brindaron mayores detalles oficiales sobre el operativo ni sobre el lugar exacto donde se desarrolló la intervención militar.

Nigeria, escenario permanente de violencia extremista

El norte de Nigeria enfrenta desde hace años una grave crisis de seguridad marcada por la presencia de grupos yihadistas y organizaciones criminales armadas conocidas localmente como “bandidos”.

(260515) -- BEIJING, 15 mayo, 2026 (Xinhua) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parte de Beijing el 15 de mayo de 2026, concluyendo su visita de Estado a China. (Xinhua/Liu Bin) (jg) (da) (ce)Un operativo militar en Nigeria eliminó a un alto mando global del Estado Islámico

Estas agrupaciones suelen atacar aldeas rurales, ejecutar secuestros masivos y extorsionar a comunidades enteras, generando una situación de inestabilidad permanente en amplias zonas del país más poblado de África.

En su mensaje, Trump volvió además a denunciar una supuesta persecución contra cristianos en Nigeria, a quienes calificó como víctimas de un “genocidio” perpetrado por grupos terroristas. Sin embargo, tanto el Gobierno nigeriano como numerosos especialistas en seguridad rechazan esa interpretación y sostienen que la violencia afecta indistintamente a comunidades cristianas y musulmanas.

Mayor cooperación militar entre Washington y Abuya

La operación anunciada este viernes se enmarca en un fortalecimiento de la cooperación militar entre Estados Unidos y Nigeria, intensificada tras los bombardeos realizados por fuerzas estadounidenses durante la Navidad pasada en el estado de Sokoto.

En aquella oportunidad, Washington aseguró haber atacado posiciones vinculadas al Estado Islámico en África Occidental, una de las ramas más activas de la organización yihadista en el continente.

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Desde entonces, ambos gobiernos profundizaron el intercambio de inteligencia y las acciones coordinadas contra grupos extremistas, en medio de la creciente preocupación internacional por la expansión de redes terroristas en distintas regiones africanas.

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