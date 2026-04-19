Un espectáculo de paracaidismo previo a un partido de fútbol americano en Estados Unidos derivó en una situación de riesgo cuando uno de los participantes impactó contra el tablero electrónico de un estadio.
Un paracaidista chocó contra el tablero electrónico de un estadio en EE.UU. y generó momentos de tensión
El accidente ocurrió durante una exhibición aérea en la previa de un evento deportivo en Virginia. El deportista quedó colgado del marcador tras ser desviado por el viento, pero fue rescatado sin heridas graves.
El hecho ocurrió en el estado de Virginia y obligó a interrumpir momentáneamente la actividad mientras se desplegaba un operativo de rescate.
El incidente se produjo durante una exhibición programada en el Lane Stadium, en la ciudad de Blacksburg, donde se desarrollaba un evento deportivo ante miles de espectadores.
Según reportes oficiales y medios locales, el paracaidista fue desviado por ráfagas de viento y terminó colisionando contra la pantalla gigante del estadio, donde quedó suspendido.
Afectado por el viento
La maniobra formaba parte del show previo al partido, una práctica habitual en este tipo de eventos en Estados Unidos. En total, tres paracaidistas participaban de la exhibición.
Mientras dos de ellos lograron completar el descenso sin inconvenientes —uno en el campo principal y otro en una zona adyacente—, el tercero sufrió el accidente.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el deportista descendía con una bandera cuando fue sorprendido por cambios en la intensidad y dirección del viento. Estas condiciones alteraron su trayectoria y provocaron que se “embolse” el paracaídas, una situación en la que la tela pierde estabilidad y dificulta el control del descenso.
Como consecuencia, el hombre impactó contra el tablero electrónico ubicado en uno de los extremos del estadio. Tras el golpe, el paracaídas quedó enganchado en la parte superior de la estructura, dejando al deportista suspendido a varios metros de altura y generando momentos de preocupación entre el público presente.
El episodio obligó a retrasar el inicio del evento deportivo, mientras se evaluaba la situación y se desplegaban los equipos de emergencia para asistir al paracaidista.
Rescate
Minutos después del impacto, personal especializado inició las tareas de rescate. Bomberos y equipos de emergencia utilizaron grúas y arneses para asegurar al paracaidista y descenderlo de manera controlada. El operativo se extendió durante aproximadamente 15 minutos y se realizó bajo estrictas medidas de seguridad.
Una vez en tierra, el deportista fue atendido por personal médico en el lugar. Según informaron las autoridades, se encontraba consciente y no presentaba heridas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.
El incidente, que fue registrado por asistentes y difundido rápidamente en redes sociales, generó inquietud entre los espectadores, aunque la rápida intervención de los equipos de emergencia permitió controlar la situación sin consecuencias mayores.
Desde la organización del evento señalaron que se revisarán los protocolos de seguridad para este tipo de exhibiciones, especialmente en lo relacionado con las condiciones meteorológicas.
Especialistas advierten que ráfagas de viento superiores a ciertos niveles pueden comprometer la estabilidad de los paracaídas y alterar maniobras previamente ensayadas.
El estadio, con capacidad para más de 60 mil personas, reanudó sus actividades una vez finalizado el operativo y tras verificarse que no existían riesgos para el público ni para los participantes.