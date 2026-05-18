Narcos barriales

Detenidos en allanamientos por microtráfico en la ciudad de Santa Fe

Este fin de semana en la ciudad capital, la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe (PDI) secuestró cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Hubo dos detenidos y varias personas identificadas.