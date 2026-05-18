En el marco de operativos realizados este fin de semana en la ciudad de Santa Fe, los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, realizaron dos allanamientos donde detuvieron a dos personas y secuestraron droga, armas y municiones en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.
Detenidos en allanamientos por microtráfico en la ciudad de Santa Fe
Este fin de semana en la ciudad capital, la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe (PDI) secuestró cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Hubo dos detenidos y varias personas identificadas.
“El plan de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro integra a la Policía en la calle, el control en las cárceles y el trabajo conjunto con el MPA para llevar adelante las investigaciones”, indicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad que encabeza Pablo Cococcioni.
“Todo está dirigido a que los santafesinos que trabajan, que se esfuerzan por estudiar y salir adelante puedan vivir más tranquilos”, agregaron.
Los procedimientos fueron realizados por la División Microtráfico de la PDI, por disposición del fiscal Dr. Arturo Haidar y orden del juez Sergio Ariel Carraro.
En barrio Estanislao López
El principal operativo se llevó adelante en un domicilio de calle Cafferata, donde los investigadores secuestraron 170 envoltorios de cocaína con un peso total de 70 gramos, tres armas de fuego de distintos calibres, municiones, $ 619.000 en efectivo, cámaras de seguridad y diez teléfonos celulares.
Como resultado del procedimiento, fueron detenidos una mujer de 21 años y un hombre de 23, quienes quedaron a disposición de la Justicia por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil condicional.
Menores de edad
Durante la irrupción también fueron identificadas otras personas presentes en el lugar, entre ellas menores de edad, quienes quedaron bajo resguardo familiar por disposición judicial.
En simultáneo, personal de la PDI realizó un segundo allanamiento en una vivienda de calle Risso, donde secuestró un envoltorio con 13,9 gramos de marihuana y dos teléfonos celulares.
Los procedimientos se enmarcan en las tareas investigativas que lleva adelante la División Microtráfico de la PDI en la ciudad de Santa Fe.