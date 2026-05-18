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Santa Cruz: apuñaló al acusado de abusar de su hijo de 3 años y lo dejó en grave estado

El hecho ocurrió en Puerto Deseado y derivó en una investigación judicial paralela. El herido permanece internado bajo observación médica, mientras el padre del menor fue detenido tras el episodio.

La Justicia investiga tanto esta agresión como y la denuncia por abuso sexual del menor.La Justicia investiga tanto esta agresión como y la denuncia por abuso sexual del menor.
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Un grave episodio de violencia ocurrido en la ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, quedó bajo investigación judicial luego de que un hombre fuera apuñalado y permaneciera internado en terapia intensiva. Con el correr de las horas, trascendió que el hecho estaría vinculado a una denuncia por presunto abuso sexual contra un niño de 3 años.

La Justicia trabaja actualmente sobre dos causas paralelas para determinar las responsabilidades y reconstruir la secuencia de lo sucedido.

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Cómo comenzó el conflicto

De acuerdo con información difundida por medios locales, el caso se originó a partir de una denuncia por presunto abuso sexual que involucra a un menor de edad.

El niño, de apenas 3 años, fue trasladado desde Puerto Deseado hasta la localidad de Pico Truncado para recibir atención médica especializada y someterse a estudios específicos vinculados a este tipo de investigaciones.

En medio de una situación atravesada por la angustia y la conmoción familiar, el padre del menor habría ido en busca del hombre señalado en la denuncia.

El herido permanece internado

Según las primeras informaciones, el acusado recibió varias heridas de arma blanca y debió ser hospitalizado de urgencia. Actualmente permanece internado en terapia intensiva y bajo observación médica.

El herido quedó internado en terapia intensiva tras el ataque.El herido quedó internado en terapia intensiva tras el ataque.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre una eventual evolución clínica.

Versiones periodísticas indicaron además que el hombre herido sería integrante de la Prefectura Naval Argentina, aunque esa información todavía no fue confirmada oficialmente ni se comunicaron posibles medidas administrativas relacionadas con su situación.

El avance de la investigación

Luego del ataque, efectivos policiales intervinieron en el lugar y detuvieron al padre del niño, mientras la Justicia intenta esclarecer qué ocurrió en las horas previas al episodio.

El expediente avanza bajo estricta reserva debido a la presencia de un menor de edad involucrado. Las autoridades buscan establecer las circunstancias de la denuncia inicial y determinar las responsabilidades correspondientes en ambas investigaciones.

Por el momento, la identidad de las personas implicadas no fue difundida oficialmente.

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