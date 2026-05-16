Judiciales

Dictaron prisión preventiva para un hombre investigado por abuso sexual en Reconquista

Un hombre identificado por sus iniciales KAC quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por delitos contra la integridad sexual cometidos en la ciudad de Reconquista en perjuicio de su expareja. La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Claudia Bressán a pedido de la fiscal Georgina Díaz.