La Justicia de Reconquista ordenó la prisión preventiva de un hombre investigado por delitos de abuso sexual, violación de domicilio y desobediencia a un mandato judicial en un contexto de violencia de género.
Dictaron prisión preventiva para un hombre investigado por abuso sexual en Reconquista
Un hombre identificado por sus iniciales KAC quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por delitos contra la integridad sexual cometidos en la ciudad de Reconquista en perjuicio de su expareja. La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Claudia Bressán a pedido de la fiscal Georgina Díaz.
La medida cautelar fue resuelta durante una audiencia desarrollada en los tribunales reconquistenses, luego de un pedido formulado por la fiscal Georgina Díaz, representante del Ministerio Público de la Acusación.
Según expuso la funcionaria judicial, el hecho investigado ocurrió durante la mañana del sábado pasado en una vivienda ubicada en barrio Loteo Nardelli, donde reside la víctima, expareja del imputado.
De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre se presentó en el domicilio alrededor de las 7 de la mañana pese a que existía una orden judicial vigente que le prohibía acercarse a la mujer.
La fiscal indicó que dicha restricción había sido dictada previamente por un juzgado de Familia a raíz de antecedentes vinculados a situaciones de violencia de género.
Ingresó por la fuerza y atacó a la víctima
Durante la audiencia, Díaz señaló que el acusado comenzó a golpear distintas partes de la vivienda, situación que motivó que la mujer saliera para verificar qué estaba sucediendo.
Siempre según la hipótesis fiscal, una vez que la víctima salió al exterior, el hombre la sujetó con fuerza de los brazos, la obligó a volver a ingresar al domicilio y posteriormente cometió un ataque contra su integridad sexual.
A partir de estos hechos, la Fiscalía le atribuyó la autoría de los delitos de abuso sexual simple, violación de domicilio y desobediencia a un mandato judicial.
Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza Claudia Bressán resolvió imponer la prisión preventiva del imputado mientras avanza la investigación penal.
Riesgos procesales planteados por la Fiscalía
Luego de conocerse la resolución judicial, la fiscal Díaz explicó que, si bien la defensa propuso medidas alternativas a la prisión preventiva, la magistrada entendió que la cautelar resultaba necesaria para neutralizar riesgos procesales.
La investigación continuará ahora con nuevas medidas probatorias impulsadas por el Ministerio Público de la Acusación, mientras el imputado permanecerá detenido.
El caso se enmarca dentro de una causa vinculada a violencia de género y al incumplimiento de medidas de restricción judicial previamente ordenadas para proteger a la víctima.