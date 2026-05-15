Un violento incidente familiar ocurrió este viernes, cerca del mediodía, adentro de un domicilio de barrio Villa Hipódromo, en la ciudad de Santa Fe.
Santa Fe: amenazó a su madre con una precaria arma de fuego y terminó en una celda
El grave incidente que se investiga tuvo lugar en una vivienda de la capital provincial, cerca del mediodía de este viernes.
Vecinos de la cuadra de calle Pedro de Vega al 4000 se comunicaron con la Central de Emergencias 911 para alertar sobre el disturbio que se escuchaba adentro de una vivienda.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico se presentó en el lugar indicado, donde los uniformados fueron recibidos por una mujer de 55 años.
Ella les contó que estaba siendo amenazada por su hijo de 23 años.
Preso
Los policías aprehendieron al joven y le secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, tipo carabina, con una improvisada mira telescópica.
El muchacho detenido fue trasladado hasta la Comisaría 3a, donde quedó alojado a disposición del Ministerio Público de la Acusación por los delitos de amenazas y tenencia indebida de arma de fuego.