Microtráfico en barrio Sur

Ordenaron demoler "La Casona", el inmueble tomado donde funcionaba un punto de venta de drogas

La medida fue dispuesta este viernes por el juez penal Sergio Carraro, a pedido de la Unidad Especial de Microtráfico del MPA. El edificio, ubicado frente a la estación Mitre de la ciudad de Santa Fe, estaba usurpado desde hacía más de diez años y presentaba un grave deterioro estructural.