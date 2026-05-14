Tribunales de Santa Fe

Microtráfico en barrio Sur: pedirán demoler una casa tomada frente a la estación Mitre

El inmueble de Zavalla al 1700, en avanzado estado de deterioro, fue allanado días atrás en una investigación por venta de drogas. La audiencia será este viernes y el MPA sostiene que la propiedad se convirtió en un espacio asociado a delitos, violencia e intrusiones permanentes.