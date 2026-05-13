Santa Fe

Intentaron volver a usurpar la casa donde funcionaba un "kiosco" de drogas; terminaron detenidos

El procedimiento se realizó en Monseñor Zaspe y Zavalla. Tres hombres fueron aprehendidos y otro quedó demorado. La policía intervino tras una denuncia al 911 por personas que intentaban ingresar al inmueble tapiado.