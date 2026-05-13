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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En pasaje Rodríguez 4300

Rescatan a un gato atrapado en un caño de desagüe de una vivienda

El animal permanecía inmovilizado dentro de un caño y debió ser asistido de urgencia por la Policía Ecológica y veterinarios. Presentaba contracturas musculares y signos de abandono cuando fue retirado del lugar.

El felino presentaba un severo cuadro de hipotermia. Foto: GentilezaEl felino presentaba un severo cuadro de hipotermia. Foto: Gentileza
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La tarde del martes encontró a vecinos de Pasaje Raúl Rodríguez al 4300 pendientes de una escena tan inusual como preocupante. Desde el interior de un caño de desagüe, en el angosto pasillo de una vivienda, provenían los débiles movimientos de un gato que llevaba horas atrapado y sin posibilidades de escapar por sus propios medios.

El episodio motivó la intervención de personal de la Policía Ecológica, dependiente de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I, que arribó al lugar cerca de las 20. Según trascendió, un joven de 21 años permitió el ingreso de los efectivos tras advertir la presencia del animal en el conducto.

Estado crítico

Ya en el sitio, los uniformados comprobaron que el felino permanecía inmovilizado dentro del caño y en evidente estado crítico. Las maniobras de rescate se realizaron de manera no invasiva, priorizando evitar mayores lesiones en un animal que apenas reaccionaba.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que, una vez liberado, el gato presentaba un severo deterioro físico. A partir de allí comenzó otra carrera contrarreloj: encontrar asistencia veterinaria y un espacio donde pudiera recibir atención inmediata.

En una primera instancia, los contactos realizados con distintos grupos proteccionistas no dieron resultado favorable. Sin embargo, con el correr de los minutos se logró establecer comunicación con integrantes de la agrupación “Ayuda un Gato”, quienes gestionaron su traslado a una clínica veterinaria.

Cuadro grave de hipotermia

El examen practicado por el profesional interviniente reveló un cuadro aún más delicado de lo que se presumía. Se trataba de un gato macho castrado que, además, evidenciaba una antigua cirugía de mandíbula producto de lesiones previas.

rescate gato atrapado caño de desagüeEl animal quedó internado en una clínica veterinaria. Foto: Gentileza

El veterinario dispuso su internación urgente al detectar un cuadro grave de hipotermia y fuertes contracturas musculares derivadas de la prolongada posición en la que permaneció atrapado.

rescate gato atrapado caño de desagüeAgentes de la Policía Ecológica rescataron al felino. Foto: Gentileza

La intervención concluyó sin otros incidentes, mientras el animal continuaba bajo observación médica y con pronóstico reservado.

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