Un incendio de importantes dimensiones generó momentos de tensión durante la noche en la planta industrial de Vicentin ubicada en la localidad santafesina de Ricardone. El siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y motivó recomendaciones preventivas para los vecinos ante la presencia de humo y posibles sustancias inflamables en el aire.
Voraz incendio en Vicentin de Ricardone: preocupación por materiales inflamables
El fuego se inició en una cinta transportadora del sector de extracción de la planta aceitera. Trabajaron ocho dotaciones de bomberos y hubo alerta por posibles solventes inflamables en la zona.
Según las primeras informaciones conocidas, el foco ígneo se habría originado cerca de las 22 en una cinta transportadora situada en el área de extracción de la estructura industrial. Se trata de un sector especialmente sensible debido a la presencia de materiales inflamables y solventes utilizados dentro del complejo aceitero.
La magnitud del incendio obligó a evacuar de manera preventiva a todos los trabajadores que se encontraban dentro de la planta. Los operarios fueron trasladados hacia la Ruta 12, lejos de la zona afectada, mientras avanzaban las tareas de contención desarrolladas por los equipos de emergencia.
Operativo de emergencia y máxima preocupación
En el lugar trabajaron ocho dotaciones de bomberos pertenecientes a Ricardone, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Oliveros, Timbúes y Pérez, además de Bomberos Zapadores de San Lorenzo. También participaron servicios médicos y personal especializado en emergencias industriales.
La complejidad de las instalaciones y la posibilidad de propagación hacia otros sectores de la planta representaron uno de los mayores desafíos para los brigadistas. Las tareas se extendieron durante varias horas con el objetivo de evitar que las llamas alcanzaran depósitos o estructuras de mayor riesgo.
Ante la densa nube de humo que comenzó a expandirse desde la planta, las autoridades recomendaron a los vecinos de Ricardone permanecer dentro de sus viviendas y mantener cerradas puertas y ventanas para minimizar posibles riesgos vinculados a la inhalación de sustancias tóxicas.
Horas después del inicio del siniestro, el Directorio de Vicentin difundió un comunicado oficial donde confirmó que no hubo víctimas ni personas lesionadas producto del incendio. Desde la empresa destacaron además que la activación inmediata de los protocolos de evacuación permitió preservar la integridad de todos los trabajadores.
La preocupación por materiales inflamables
Desde distintos sectores vinculados al operativo señalaron que el área afectada contendría materiales altamente inflamables, lo que incrementó el riesgo durante las tareas de control. Por esa razón, se mantuvo un estricto perímetro de seguridad mientras continuaban las labores de enfriamiento y monitoreo.
La escena estuvo marcada por intensas llamas visibles desde distintos puntos del cordón industrial y una importante columna de humo que generó preocupación entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona durante la madrugada.
En el comunicado difundido por la compañía, las autoridades empresariales agradecieron especialmente el trabajo coordinado de bomberos y personal de emergencias que participaron del operativo, subrayando la rapidez de respuesta ante un hecho de semejante magnitud.
Mientras avanzan las pericias para determinar las causas concretas del incendio, la situación continuaba siendo monitoreada por los equipos técnicos y de seguridad industrial. El objetivo principal fue impedir que el fuego alcanzara otros sectores sensibles dentro del predio fabril.