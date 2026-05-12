Reconquista

Sortean jueces para integrar la Cámara que revisará el fallo del salvataje de Vicentin

La actual conformación del tribunal de alzada se verá completada con 2 camaristas de Rafaela. Deberán resolver las apelaciones de LCD y Molinos Agro. Mientras tanto, la Nueva Vicentin Argentina, a cargo de Grassi SA, normalizó el pago de sueldos y reactivó desmotadoras.