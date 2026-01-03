#HOY:

Con foco en la gestión operativa

Vicentin: las nuevas autoridades recorrieron instalaciones y marcaron lineamientos estratégicos

Encabezado por su presidente Mariano Grassi, dio inicio al año con una recorrida por las principales instalaciones del complejo agroexportador en las localidades de Avellaneda y Reconquista en el norte de la provincia de Santa Fe.

 13:04
Desde la empresa comunicaron que fue en el marco de una agenda de trabajo orientada al contacto directo con los equipos y al fortalecimiento de la gestión operativa de la compañía.

Las nuevas autoridades de la empresa visitaron la planta industrial de Avellaneda, las oficinas centrales y el Feed Lot “Corrales de Nicanor”, donde se llevaron a cabo encuentros con los responsables de área y trabajadores de las distintas unidades productivas.

El directorio de la Nueva Vicentin Argentina visitó el nodo norteEl directorio de la Nueva Vicentin Argentina visitó el nodo norte

Indicaron que el objetivo central de la visita fue conocer personalmente a los equipos de trabajo, y comenzar a trazar los lineamientos estratégicos y la visión de largo plazo que guiarán esta nueva etapa de la empresa, bajo el concepto de la Nueva Vicentin Argentina.

Compromiso

Mariano Grassi volvió a destacar y agradecer especialmente el compromiso, el profesionalismo y el esfuerzo de quienes sostuvieron el funcionamiento de la empresa en los momentos más complejos, remarcando que ese capital humano es uno de los pilares fundamentales para la reconstrucción y el crecimiento futuro de la compañía.

El directorio de la Nueva Vicentin Argentina visitó el nodo norteEl directorio de la Nueva Vicentin Argentina visitó el nodo norte

En ese punto el empresario hizo hincapié en el potencial de esas unidades de negocio para la empresa, “han querido instalar que el norte no tenía valor o que no era atractivo para conservarlo dentro de la estructura del grupo, nada más alejado de la realidad".

Potencial

"Veo un enorme potencial en las plantas productivas de la región, que con un adecuado plan de inversiones para ponerlas en valor, serán sin dudas generadoras de trabajo, producción y buenos resultados”, fustigó.

Las nuevas autoridades de la empresa reafirmaron la voluntad de mantener un diálogo abierto y permanente con los trabajadores, las comunidades y los distintos actores de la cadena agroindustrial, con el objetivo de consolidar una empresa eficiente, transparente y orientada al desarrollo productivo, reafirmando el rol histórico de la firma dentro del entramado económico regional.

