El juez Lorenzini ordenó el traspaso de las acciones de Vicentin al Grupo Grassi

El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista dispuso la transferencia accionaria de Vicentin S.A.I.C. a Grassi S.A., en cumplimiento de la resolución homologatoria. El fallo establece un nuevo directorio y abre una etapa que busca consolidar una empresa agroindustrial con capitales nacionales.
El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista dispuso este viernes hacer efectivo el traspaso de las acciones de Vicentin S.A.I.C. a Grassi S.A., en cumplimiento de la resolución homologatoria dictada por el mismo tribunal. La decisión fue firmada por el juez Fabián Lorenzini y representa un paso formal clave dentro del proceso judicial que atraviesa la empresa agroindustrial.
La disposición judicial no solo formaliza la transferencia accionaria, sino que también establece la conformación de un nuevo directorio. De esta manera, Mariano Grassiasumirá como presidente de la compañía, Leandro Salvatierra ocupará la vicepresidencia y Hugo A. Grassi se desempeñará como director, dando inicio a una nueva etapa institucional.
El acto judicial es considerado determinante para la constitución de la denominada Nueva Vicentin Argentina, una empresa que buscará reordenar su estructura productiva y financiera con una impronta renovada, apoyada en capitales íntegramente nacionales y una visión de largo plazo.
Un paso formal hacia la Nueva Vicentin
Desde la nueva conducción señalaron que este movimiento marca el nacimiento formal de una nueva etapa para la compañía, construida sobre las bases de la historia industrial de Vicentin y el compromiso sostenido de sus trabajadores, quienes mantuvieron la operatividad en uno de los momentos más críticos de la firma.
En ese sentido, destacaron que la continuidad productiva fue posible gracias a la capacidad técnica y humana de su personal, que logró sostener el funcionamiento de las distintas unidades productivas pese a las dificultades financieras, judiciales y comerciales que atravesó la empresa en los últimos años.
La decisión judicial se conoció horas después de que Mariano Grassi difundiera un comunicado en el que ratificó la voluntad del grupo empresario de asumir la conducción de Vicentin con un enfoque productivo, federal y de largo plazo, destacando el valor del capital humano de la compañía y la necesidad de reconstruir confianza en toda la cadena agroindustrial.
El Grupo Grassi, que ahora toma el control accionario, aportará su experiencia, su estructura empresarial y su integración productiva para consolidar un proyecto que apunta a fortalecer la cadena agroindustrial y agroexportadora. El objetivo es posicionar a la Nueva Vicentin Argentina como un actor relevante dentro del sector.
Desde la firma remarcaron que la nueva empresa se proyecta con una mirada asociativa, orientada a poner en valor cada uno de los eslabones de la cadena productiva, desde el productor hasta la exportación, promoviendo esquemas de cooperación y desarrollo conjunto.
Capitales nacionales y mirada estratégica
Uno de los ejes centrales del nuevo proyecto es la integración total de capitales argentinos. Desde la conducción subrayaron que esta característica busca fortalecer la soberanía productiva y consolidar un modelo de empresa anclado en el desarrollo local y regional.
“Comienza una etapa que nos desafía y nos entusiasma en iguales proporciones”, expresaron desde la firma, al tiempo que remarcaron que el nuevo ciclo estará signado por el trabajo, el compromiso, la transparencia y el crecimiento sostenido.
En ese marco, anticiparon que los mayores esfuerzos estarán orientados a invertir capacidades y recursos junto a socios comerciales, trabajadores y comunidades vinculadas a cada una de las unidades productivas de la empresa, con el objetivo de reconstruir confianza y previsibilidad.
El fallo judicial también tiene un fuerte impacto simbólico dentro del prolongado proceso concursal de Vicentin, ya que cristaliza una definición largamente esperada y permite avanzar en una nueva organización empresarial bajo un esquema claro de conducción.
La decisión del juez Lorenzini se inscribe dentro de un proceso judicial complejo que tuvo múltiples instancias y debates, y que ahora encuentra una resolución concreta en cuanto a la titularidad accionaria y la conducción de la compañía.
Proyección productiva y compromiso territorial
Desde el Grupo Grassi señalaron que la aspiración es que la Nueva Vicentin Argentina se consolide como una gran protagonista del sector agroindustrial, con capacidad para potenciar la cadena agroexportadora y generar valor agregado en origen.
En esa línea, remarcaron la importancia de sostener un vínculo activo con las comunidades donde la empresa tiene presencia productiva, entendiendo que el desarrollo industrial debe ir de la mano del desarrollo territorial y del empleo local.
La nueva conducción ratificó además su compromiso con los trabajadores, a quienes definieron como una pieza central del proyecto. Destacaron su rol durante los años más difíciles y afirmaron que la nueva etapa se construirá junto a ellos.
Con la formalización del traspaso accionario y la designación del nuevo directorio, Vicentin inicia así un nuevo capítulo de su historia, marcado por una redefinición estructural que busca dejar atrás años de incertidumbre y sentar las bases de un proyecto productivo con horizonte de crecimiento.