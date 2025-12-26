Reconfiguración empresarial

El juez Lorenzini ordenó el traspaso de las acciones de Vicentin al Grupo Grassi

El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista dispuso la transferencia accionaria de Vicentin S.A.I.C. a Grassi S.A., en cumplimiento de la resolución homologatoria. El fallo establece un nuevo directorio y abre una etapa que busca consolidar una empresa agroindustrial con capitales nacionales.