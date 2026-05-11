A pocos días del desmantelamiento de una banda que operaba en un inmueble señalado como un “kiosco de drogas” en la esquina de Zavalla y Monseñor Zaspe, el lugar volvió a convertirse en foco de tensión barrial.
Santa Fe: nueva intrusión e incendio en el inmueble que funcionaba como "kiosco de drogas"
El inmueble ubicado en Zavalla y Zaspe había sido tapiado el sábado, pero volvió a ser ocupado horas después. Un incendio obligó a una nueva intervención policial. Analizan demoler el inmueble.
Durante la madrugada del lunes se registró un principio de incendio dentro de la vivienda, situación que motivó una nueva intervención policial y reavivó la preocupación de los vecinos de la zona.
Incendio y nueva intrusión
El operativo de cierre se había concretado el sábado, cuando personal municipal colocó chapones metálicos para bloquear el ingreso al inmueble, apuntado por vecinos y autoridades como un punto de venta de estupefacientes.
Sin embargo, pocas horas después el lugar volvió a ser intrusado. De acuerdo al reporte ingresado al sistema de emergencias 911, cerca de la 1 de la madrugada del lunes una mujer alertó sobre un incendio en la vivienda ubicada en Monseñor Zaspe y Zavalla.
“Vivienda incendiándose. La habrían desalojado por venta de estupefacientes”, indicó la denunciante, quien además precisó que se encontraba junto al inmueble y solicitó presencia urgente de unidades.
La situación obligó a una nueva intervención en el lugar mientras persistía el temor entre los habitantes del sector por posibles nuevos episodios de violencia o usurpaciones.
Vecinos reclaman una solución definitiva
Tras lo ocurrido, vecinos de la zona expresaron sus dudas respecto de la efectividad de las clausuras precarias y reclamaron medidas de fondo para impedir que la propiedad vuelva a ser ocupada.
“Que esto se cierre de una forma más firme nos alivia un poco, pero creemos que esto va camino a una demolición”, sostuvo una mujer que reside en las inmediaciones.
Según explicó, existirían contactos entre la Justicia y los propietarios del inmueble para avanzar en ese sentido. “Tengo entendido que estuvieron en contacto con los dueños”, afirmó.
Futura demolición
En paralelo, voceros del Ministerio de Seguridad de la provincia señalaron que la demolición del lugar podría concretarse en los próximos días, en línea con otros procedimientos similares realizados en inmuebles utilizados como bunkers de droga.
Mientras tanto, durante el mediodía del lunes, personal policial y municipal avanzaba con nuevas tareas de aseguramiento del inmueble mediante la colocación y soldadura de mallas metálicas en puertas y accesos, con el objetivo de evitar nuevas intrusiones.