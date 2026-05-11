Juicio abreviado

Condenado por el robo a un cobrador de la Cooperadora de Bomberos de Santo Tomé

El juez Lisandro Aguirre admitió el acuerdo alcanzado por las partes y sentenció a 6 años y 8 meses de cárcel a un delincuente de 40 años, que fue declarado reincidente por segunda vez.