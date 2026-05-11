Un hombre de 40 años fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión efectiva por haber participado en el violento robo a un cobrador de la Cooperativa de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Santo Tomé. La sentencia fue dictada en el marco de un procedimiento abreviado admitido por el juez penal Lisandro Aguirre, quien además declaró reincidente por segunda vez al acusado.
Condenado por el robo a un cobrador de la Cooperadora de Bomberos de Santo Tomé
El juez Lisandro Aguirre admitió el acuerdo alcanzado por las partes y sentenció a 6 años y 8 meses de cárcel a un delincuente de 40 años, que fue declarado reincidente por segunda vez.
La resolución recae sobre Raúl Alberto Reyes y se conoció durante una audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe, el miércoles pasado, en la que el magistrado avaló el acuerdo alcanzado entre el fiscal Omar De Pedro y el defensor público Sebastián Amadeo.
Reyes fue condenado como coautor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo. El hecho investigado ocurrió el 19 de febrero de 2024 y tuvo como víctima a un hombre que trabajaba realizando cobranzas y venta de bingos en Santo Tomé.
El robo
Según la investigación penal, alrededor de las cinco de la tarde de aquel día, la víctima circulaba en bicicleta por inmediaciones de las calles Córdoba y Uruguay cuando fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban de a pie.
Uno de ellos, identificado posteriormente como Reyes, amenazó al trabajador con un arma de fuego y le sustrajo una bicicleta rodado 29, dos bolsos que contenían papeles de cobranzas, cartones de bingo y talonarios de recibos, además de un teléfono celular y una billetera con aproximadamente 70 mil pesos.
Durante la audiencia se remarcó que se trató de un episodio de relativa violencia, circunstancia que fue valorada al momento de acordar la pena. Según declaró la propia víctima, uno de los agresores lo golpeó con la culata y lo apuntó con el arma, en tanto era despojado de sus pertenencias.
Con un revólver
Tras el asalto, un llamado al sistema de emergencias 911 permitió desplegar un operativo policial. Finalmente, personal de la Comisaría 23ª logró detener a Reyes en la zona de J. Paso y Pasaje Martínez.
En el procedimiento también fue secuestrado un revólver calibre 32 largo que, de acuerdo con las pericias realizadas posteriormente, era apto para el disparo. Ese elemento resultó determinante para sostener la calificación agravada del robo.
La víctima prestó declaración testimonial durante la investigación y relató las circunstancias en las que fue abordada mientras desarrollaba su actividad laboral en la vía pública.
Además, relató que cobraba para una empresa de cable local, una compañía de servicio de alarmas y la cuota de la Cooperadora de los Bomberos Voluntarios locales; además vendía el tradicional bingo de Las Parejas.
Condena previa
Al momento de fijar la pena, el juez Aguirre tuvo en cuenta los antecedentes penales del imputado. Reyes ya había sido condenado en 2018 por otro robo cometido con arma de fuego durante 2017.
En aquella oportunidad, además, recibió una pena por evasión, luego de haberse fugado de la Comisaría 10ª de la ciudad de Santa Fe.
Con la admisión del procedimiento abreviado, el acusado reconoció su responsabilidad penal en el hecho atribuido y aceptó la pena consensuada entre Fiscalía y Defensa, lo que evitó la realización de un juicio oral y público.