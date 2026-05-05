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Condena para dos hermanos que atacaron a palazos a una policía en la autopista Santa Fe-Rosario

El episodio delictivo se registró este verano, cuando una suboficial que prestaba servicios en el Comando Radioeléctrico de Rosario, fue abordada por cuatro delincuentes en el acceso a La Tatenguita.

El hecho ocurrió el 2 de febrero, en el km 150 de la autopista, en Santo Tomé. Foto: Fernando Nicola/ArchivoEl hecho ocurrió el 2 de febrero, en el km 150 de la autopista, en Santo Tomé. Foto: Fernando Nicola/Archivo
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El juez penal de Santa Fe Lisandro Aguirre condenó este martes a dos hermanos de apellido Fernández por el violento asalto tipo “piraña” cometido contra una mujer policía en la autopista Brigadier López, a la altura del acceso al country La Tatenguita. El hecho ocurrió durante la madrugada del 2 de febrero y dejó a la víctima con lesiones de consideración.

Robo piraña: Condena para dos hermanos que atacaron a palazos a una policía en la autopista Santa Fe-RosarioEfectivos del Comando recuperaron el chaleco balístico de la víctima. Foto: Archivo

El acuerdo de juicio abreviado fue alcanzado entre el fiscal Omar De Pedro y la defensora pública Leticia Feraudo, y derivó en una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo para Fabio Marcelo (35) y Manuel Andrés (38) Fernández. Ambos permanecen detenidos desde la madrugada del 6 de febrero, cuando fueron localizados tras una serie de procedimientos en la ciudad de Santo Tomé.

Ataque y lesiones

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el episodio se produjo a las 3.50 de la madrugada, en el kilómetro 150 de la autopista que conecta Rosario con Santa Fe. La víctima, una suboficial del Comando Radioeléctrico de Rosario, circulaba en una motocicleta Mondial de 150 c.c. cuando fue interceptada por cuatro hombres armados con palos.

Los agresores salieron al cruce de la mujer, quien intentó esquivarlos, pero perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica. Una vez en el suelo, fue rodeada y atacada a golpes de puño, patadas y palazos, en un accionar que excedió el mero desapoderamiento.

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Como consecuencia de la agresión, la policía sufrió fractura de radio y cúbito en el antebrazo derecho, además de una herida cortante en el cuero cabelludo que requirió sutura. El tiempo de curación fue estimado en 35 días, lo que fue considerado un agravante en la calificación legal del hecho.

Los delincuentes sustrajeron la motocicleta, un teléfono celular y una mochila negra que contenía efectos personales, entre ellos el equipo de mate, el arma reglamentaria con sus correajes, dos cargadores, una campera y un chaleco balístico.

Calificación legal y antecedentes

Ambos imputados fueron condenados como coautores del delito de “robo calificado”, agravado por el uso de arma impropia, por haber sido cometido en poblado y en banda, y por las lesiones graves ocasionadas a la víctima.

Si bien los dos recibieron la misma pena, el tribunal introdujo diferencias en su situación jurídica. En el caso de Manuel Andrés Fernández (38), la condena incluyó además el delito de “amenazas en contexto de violencia de género”, por un hecho previo ocurrido el 26 de octubre de 2024 en barrio Costa de Oro de Santo Tomé.

Robo piraña: Condena para dos hermanos que atacaron a palazos a una policía en la autopista Santa Fe-RosarioLa policía circulaba en una moto Mondial 150 c.c. cuando fue interceptada. Foto: Archivo

Según la acusación, en esa oportunidad Fernández, junto a otro hombre de apellido Miranda, intimidó a dos mujeres con frases como: “Les vamos a quemar la casa y la camioneta”, en un contexto que la fiscalía encuadró como una relación de poder desigual, conforme a la normativa vigente en materia de violencia de género.

Por su parte, ambos hermanos registraban antecedentes penales condenatorios, aunque solo Fabio Marcelo Fernández (35) fue declarado reincidente, circunstancia que también fue valorada al momento de fijar la pena.

Investigación y secuestro

La pesquisa permitió avanzar rápidamente sobre los sospechosos. Entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de febrero, efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé realizaron una requisa voluntaria en una vivienda de barrio Los Hornos, aledaño a la autopista, donde lograron dar con dos de los atacantes.

Robo piraña: Condena para dos hermanos que atacaron a palazos a una policía en la autopista Santa Fe-RosarioLos delincuentes se llevaron una pistola Bersa 9mm provista por el Ministerio de Seguridad. Foto: Archivo

En el procedimiento se secuestraron el arma reglamentaria sustraída y el chaleco balístico de la víctima. En tanto, la motocicleta fue hallada posteriormente en un descampado cercano, donde había sido descartada por los autores del hecho.

Desde la fiscalía se destacó la relevancia de la evidencia recuperada, así como la rápida intervención policial que permitió esclarecer el caso en pocos días y asegurar la imputación de los responsables identificados, mientras continúa la búsqueda de los otros dos involucrados que aún no fueron individualizados.

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