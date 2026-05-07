Estudiantes del segundo año del Instituto de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe (Isep) visitaron los tribunales de la capital provincial para capacitarse en la práctica sobre los procesos judiciales.
Cadetes de la escuela de policías pasaron por tribunales para capacitarse en el "terreno"
Fueron estudiantes de segundo año los que concurrieron este jueves. La iniciativa fue propuesta a las autoridades y ejecutada por el fiscal Omar De Pedro, quien es docente en el establecimiento que forma a los futuros uniformados.
Se trató de una iniciativa del fiscal Omar De Pedro, que además de prestar servicio en el Ministerio Público de la Acusación, da clases en el establecimiento educativo que forma a los futuros policías.
“Muchos de los chicos no tenían ni idea de dónde quedaban los tribunales. El año que viene van a estar en la calles, van a ser 'herramientas' de la Justicia, y no habían estado en contacto con audiencias imputativas o de medidas cautelares”, explicó De Pedro.
Con impecables trajes negros y sumo respeto, los alumnos fueron pasando en grupos para tomar contacto directo con los actores del Poder Judicial.
De esta manera, pudieron observar en la práctica lo que habían aprendido en la teoría.