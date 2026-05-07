Un impactante accidente de tránsito se registró este jueves sobre avenida Blas Parera al 9700 de la ciudad de Santa Fe.
Accidente en Santa Fe
Un auto quedó volcado sobre un poste tras chocar con un camión en Blas Parera
Fuerte choque este jueves en Blas Parera. Crédito: Manuel Fabatía
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En horas de la siesta chocaron de forma violenta un automóvil y un camión, dejando una postal particular luego del golpe.
Consecuencia de la magnitud del impacto, el rodado de menor porte quedó montado dado vuelta sobre un poste de luz de la avenida en cuestión.
Fuerte choque este jueves en Blas Parera. Crédito: Manuel Fabatía
En el sitio de los hechos intervino personal de la Policía de Santa Fe, de emergencias y agentes de tránsito municipales.
Fuerte choque este jueves en Blas Parera. Crédito: Manuel Fabatía
Sin mayores precisiones sobre el estado de salud de los involucrados, descartando heridas de gravedad, el tránsito permaneció cortado durante horas de la tarde mientras se realizaban las correspondientes tareas.
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