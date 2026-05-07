#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Accidente en Santa Fe

Un auto quedó volcado sobre un poste tras chocar con un camión en Blas Parera

Fuerte choque este jueves en Blas Parera. Crédito: Manuel FabatíaFuerte choque este jueves en Blas Parera. Crédito: Manuel Fabatía
Seguinos en
Por: 

Un impactante accidente de tránsito se registró este jueves sobre avenida Blas Parera al 9700 de la ciudad de Santa Fe.

Mirá tambiénEl tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

En horas de la siesta chocaron de forma violenta un automóvil y un camión, dejando una postal particular luego del golpe.

Un auto quedó volcado sobre un poste tras chocar con un camión en Blas Parera

Un auto quedó volcado sobre un poste tras chocar con un camión en Blas Parera

Consecuencia de la magnitud del impacto, el rodado de menor porte quedó montado dado vuelta sobre un poste de luz de la avenida en cuestión.

Fuerte choque este jueves en Blas Parera. Crédito: Manuel FabatíaFuerte choque este jueves en Blas Parera. Crédito: Manuel Fabatía

En el sitio de los hechos intervino personal de la Policía de Santa Fe, de emergencias y agentes de tránsito municipales.

Fuerte choque este jueves en Blas Parera. Crédito: Manuel FabatíaFuerte choque este jueves en Blas Parera. Crédito: Manuel Fabatía

Sin mayores precisiones sobre el estado de salud de los involucrados, descartando heridas de gravedad, el tránsito permaneció cortado durante horas de la tarde mientras se realizaban las correspondientes tareas.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Choques en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Estado del tránsito

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro