Santa Fe ciudad

Radares de velocidad otra vez en agenda: el municipio sostiene que son claves para la prevención

El intendente capitalino respondió preguntas vinculadas a los dispositivos que controlan velocidad, puntualmente el que está ubicado en barrio Candioti sur, que tanta polémica generó. “Tiene que estar visible, ser avisado y no podemos tener uno escondido”, afirmó.