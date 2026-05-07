Volvió a la agenda pública el tema de radares de velocidad en la ciudad de Santa Fe. En esta oportunidad, se lo consultó al intendente Juan Pablo Poletti a raíz de pedidos que llegaron desde el Concejo por parte de la oposición para revisar el accionar de los dispositivos.
Radares de velocidad otra vez en agenda: el municipio sostiene que son claves para la prevención
El intendente capitalino respondió preguntas vinculadas a los dispositivos que controlan velocidad, puntualmente el que está ubicado en barrio Candioti sur, que tanta polémica generó. “Tiene que estar visible, ser avisado y no podemos tener uno escondido”, afirmó.
Puntualmente, el aparato ubicado en barrio Candioti sur ha quedado como emblema por las polémicas que generó, llegando incluso a la Justicia. En este sentido, el mandatario local fue determinante: “Los radares tienen una prevención de accidentes. Y todos los que sabemos dónde hay un radar, bajamos la velocidad”.
“Acá el problema es que el infractor quiere que nosotros hagamos la ciudad para cometer infracciones y no va a ser así. Porque vengo de un hospital y lo que quiero es prevenir accidentes”, Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe.
Prevención antes que recaudación
Sobre lo ocurrido en el cuerpo legislativo municipal, Poletti aclaró: “Lo que se aprobó fue una factibilidad, que se aprueban de cuatro a cinco por sesión. Después que se haya anunciado otra cosa de que se iba a sacar eso no es así, lo que se aprobó es una factibilidad para que que evaluemos”.
Y siguió: “Lo que nosotros evaluamos y tenemos los datos es cómo ese radar, desde que la gente se enteró que está, baja la velocidad y va a 40 km/h”. Y recordó que “se colocó fue a raíz de un accidente fatal”.
“A veces es fácil hablar detrás de un escritorio, pero los que estuvimos en hospitales y trabajamos sobre accidentología y mapas de calor, sabemos que muchas veces se dice que son recaudatorios y acá estamos podemos demostrar y así lo vamos a mostrar de cómo los radares bajan los accidentes”, reafirmó.
Respeto
Ante las consultas de los periodistas, Poletti sostuvo: “Le estamos dando mucha vuelta a las multas con respecto a lo recaudatorio y acá el ciudadano que hace las cosas bien y no tiene multa es porque respeta la velocidad y a ese no se le cobra absolutamente nada”.
Al respecto, el intendente agregó: “Acá el problema es que el infractor quiere que nosotros hagamos la ciudad para cometer infracciones y no va a ser así. Porque vengo de un hospital y lo que quiero es prevenir accidentes”.
En su testimonio, el mandatario fundamentó la decisión de la colocación de radares como resultado de estudios previos y análisis de cada sector. Puso de ejemplo a calle Marcial Candioti como vía rápida de camino al hospital Cullen; poner allí un mandapeatón, según Poletti, jugaría en contra de vehículos de emergencia como ambulancias y bomberos que deberían bajar bruscamente la velocidad.
“El radar tiene que ser visible, tiene que estar la cartelería visible porque lo que queremos es que realmente el radar haga que uno sepa que tiene que bajar la velocidad”, sumó el mandatario.
“Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es respetar las normas de tránsito y eso es lo que queremos hacer, ordenar y respetar uso de casco que es lo que estamos haciendo y lo de demostré en la apertura de sesiones, cómo bajó el ingreso a terapia intensiva de accidente de lesiones craneoencefálicas por uso de casco y lo bajamos con números objetivos”, cerró.