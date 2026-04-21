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¿Dónde están? el mapa actualizado de los radares en la ciudad de Santa Fe

El relevamiento ubica los principales dispositivos de control en la ciudad. Grandes avenidas, corredores viales como la RN 168 y la circunvalación. Recientemente se instalaron dos aparatos a prueba, uno sobre calle Iturraspe y otro en Pedro Víttori, frente al Parque Federal.

Los aparatos que dividen aguas.Los aparatos que dividen aguas.
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En la ciudad de Santa Fe, los radares de velocidad volvieron al centro del debate. Como contó El Litoral días atrás, el municipio local instaló dos nuevos dispositivos “a modo de prueba”, uno en calle Iturraspe, en la continuidad del acceso por Autopista y el otro en el Parque Federal.

Un mapa interactivo permite visualizar dónde están ubicados, en medio de reclamos vecinales, polémicas judiciales y discusiones sobre su efectividad en la seguridad vial.

Dónde están

Los dispositivos se distribuyen en arterias clave y accesos estratégicos. Entre los puntos relevados aparecen Marcial Candioti al 2700, Alem y Güemes, avenida 7 Jefes al 4000, y la intersección de Almirante Brown y Cassanello.

También figuran zonas como Gorriti al 3500, Aristóbulo del Valle al 8700 y avenida Peñaloza al 5700. Se suman Iturraspe casi San Lorenzo, Pedro Vittori y Quintana; éstos últimos a modo de prueba recientemente instalados por el municipio. Además de sectores de alto tránsito como la RN 168 y Circunvalación (ambos bajo la órbita de la Agencia Provincial de Seguridad Vial).

La localización de estos equipos responde a criterios técnicos vinculados a siniestralidad y flujo vehicular. Sin embargo, su presencia genera lecturas contrapuestas entre quienes priorizan el control y quienes cuestionan su implementación.

El radar que monitorea las velocidades en calle Marcial Candioti.El radar que monitorea las velocidades en calle Marcial Candioti.

Quejas

El malestar de vecinos y conductores no es nuevo. Distintas notas publicadas por El Litoral reflejan reclamos por la ubicación de los radares, su señalización y la presunta finalidad recaudatoria.

En algunos casos, se advierte que los dispositivos fueron instalados en zonas donde no necesariamente se registraban altos niveles de accidentes. También se plantearon dudas sobre la visibilidad y la anticipación de los controles.

Es el caso del citado dispositivo ubicado en calle Iturraspe casi San Lorenzo. Allí, la vecinal Pro Adelanto Barranquitas criticaron en cierta medida la colocación, en instancia de prueba, del aparato. “Nosotros desde la institución queríamos que se coloque un reductor de velocidad o semáforo”, sostuvo Alfredo Pennisi.

Mirá también"Queríamos que se coloque un reductor de velocidad o semáforo", la queja de vecinos por el radar en calle Iturraspe

Justicia de por medio

Uno de los puntos más controvertidos referidos a radares de velocidad se dio con el instalado en Marcial Candioti, donde una conductora fue absuelta tras recibir 13 fotomultas. La Justicia consideró inconsistencias en el sistema de control y en la reducción del límite de velocidad.

Mirá tambiénPrueban un radar de velocidad en un sector clave de Santa Fe

Ese caso se convirtió en un antecedente relevante y reavivó el debate sobre la legalidad y transparencia de los radares. Abogados y especialistas señalaron la necesidad de garantizar condiciones claras para los usuarios.

Absuelven a una conductora que recibió 13 fotomultas por exceso de velocidad en el radar de calle Marcial CandiotiEl cartel anunciando la presencia de un radar en calle Marcial Candioti.

A esto se suma el conflicto en la RN 168, donde Vialidad Nacional intimó a la provincia a retirar un radar. La disputa expuso tensiones entre jurisdicciones y puso en discusión quién tiene la potestad de controlar en determinadas vías.

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