El tránsito capitalino

¿Dónde están? el mapa actualizado de los radares en la ciudad de Santa Fe

El relevamiento ubica los principales dispositivos de control en la ciudad. Grandes avenidas, corredores viales como la RN 168 y la circunvalación. Recientemente se instalaron dos aparatos a prueba, uno sobre calle Iturraspe y otro en Pedro Víttori, frente al Parque Federal.