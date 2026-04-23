Ciudad de Santa Fe

La Corte rechazó la queja del municipio por la absolución de una conductora que recibió 13 fotomultas

El alto tribunal descartó el planteo intentado por la Municipalidad de Santa Fe, contra la revocatoria de una condena por infracciones de tránsito dictada en 2024 por el Tribunal Municipal de Faltas. En el centro de la polémica: el radar de calle Marcial Candioti al 2700.