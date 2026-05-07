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En Vivo Jueves 7 de mayo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:58 / Jue. 07.05.2026

Tránsito detenido

La Ruta 11 se encuentra cortada a la altura del frigorífico.

Accidentes en la Autopista Rosario - Santa Fe

En el KM 20, altura de Puerto General San Martín. Camión siniestrado balizado sobre cantero central

En el KM 98, altura de Arocena - Sentido a Rosario. Colisión entre automóvil y camión, sin obstrucción de calzada. Circular con precaución

07:37 / Jue. 07.05.2026

Rutas y caminos

Las rutas de todo el territorio provincial se presentan con calzadas húmedas y resbaladizas, banquinas inestables debido a lluvias y lloviznas de variada intensidad. A esto se suman, intensas ráfagas de viento. Circular con extrema precaución.

06:37 / Jue. 07.05.2026

Cortes por trabajos en la vía pública

Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 4 días) Obras de ASSA

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Mendoza entre Urquiza y 4 de Enero (18.30 - 22.00 hs.)

4 de Enero entre Mendoza y 1era Junta (14.00 - 15.30 hs.)

Santiago del Estero entre San Jerónimo y San Martín (14.00 - 18.00 hs)

06:37 / Jue. 07.05.2026

Reducción de calzada

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

9 de Julio intersección con Junín

Lavalle entre Juan del Campillo e Iturraspe

Intersección de Bv. Galvéz y Mitre (09.00 - 12.00 hs) mano cancha Unión

06:34 / Jue. 07.05.2026

Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública

Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo

Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín

Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.

Zona afectada: Santiago del Estero entre San Jerónimo y San Martín(14.00 - 18.00 hs)

Líneas 2, 4, 13 y 16: de recorrido por Santiago del Estero - San Jerónimo - Suipacha - Rivadavia a recorrido habitual.

Zona afectada: 4 de Enero entre Mendoza y 1era Junta (14.00 -15.30 hs)

Línea 3 (Vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero – Mendoza – 9 de Julio - 1era Junta a recorrido habitual.

Línea 15 (Vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero – Mendoza – 9 de Julio - 1era Junta – 4 de Enero a recorrido habitual.

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