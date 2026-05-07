Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tránsito detenido
La Ruta 11 se encuentra cortada a la altura del frigorífico.
Accidentes en la Autopista Rosario - Santa Fe
En el KM 20, altura de Puerto General San Martín. Camión siniestrado balizado sobre cantero central
En el KM 98, altura de Arocena - Sentido a Rosario. Colisión entre automóvil y camión, sin obstrucción de calzada. Circular con precaución
Rutas y caminos
Las rutas de todo el territorio provincial se presentan con calzadas húmedas y resbaladizas, banquinas inestables debido a lluvias y lloviznas de variada intensidad. A esto se suman, intensas ráfagas de viento. Circular con extrema precaución.
Cortes por trabajos en la vía pública
Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 4 días) Obras de ASSA
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Mendoza entre Urquiza y 4 de Enero (18.30 - 22.00 hs.)
4 de Enero entre Mendoza y 1era Junta (14.00 - 15.30 hs.)
Santiago del Estero entre San Jerónimo y San Martín (14.00 - 18.00 hs)
Reducción de calzada
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
9 de Julio intersección con Junín
Lavalle entre Juan del Campillo e Iturraspe
Intersección de Bv. Galvéz y Mitre (09.00 - 12.00 hs) mano cancha Unión
Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín
Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.
Zona afectada: Santiago del Estero entre San Jerónimo y San Martín(14.00 - 18.00 hs)
Líneas 2, 4, 13 y 16: de recorrido por Santiago del Estero - San Jerónimo - Suipacha - Rivadavia a recorrido habitual.
Zona afectada: 4 de Enero entre Mendoza y 1era Junta (14.00 -15.30 hs)
Línea 3 (Vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero – Mendoza – 9 de Julio - 1era Junta a recorrido habitual.
Línea 15 (Vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero – Mendoza – 9 de Julio - 1era Junta – 4 de Enero a recorrido habitual.