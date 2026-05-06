República de Siria 4400

Vivir al borde del abismo: se intensifica el drama por el socavón en barrio Alvear de Santa Fe

Vecinos denuncian el abandono ante un socavón de más de 3 metros que dejó expuestos caños de gas y dañó estructuras. Los testimonios de quienes conviven con el miedo a que sus casas se derrumben.