Las lluvias intensas que golpearon a la ciudad de Santa Fe en las últimas horas dejaron al descubierto una situación de riesgo en barrio Alvear. Un socavón se abrió en calle República de Siria al 4400, generando preocupación entre vecinos que aseguran que el problema apareció de manera repentina.
Socavón en barrio Alvear de Santa Fe: “Nunca vimos nada que anticipara esto”
El hundimiento se registró en República de Siria al 4400 tras las lluvias. Vecinos advierten fallas previas y cuestionan respuestas oficiales.
Luciana, una de las damnificadas, relató que no había señales claras que anticiparan el colapso del terreno. “No habíamos visto nada evidente que nos diera la pauta de que algo pasaba”, sostuvo, y explicó que fue alertada por otros vecinos mientras se encontraba trabajando.
Al llegar al lugar, se encontró con un escenario complejo: un hundimiento visible y un árbol que, producto del viento y la lluvia, se movía peligrosamente en la zona afectada.
Señales ignoradas y versiones contrapuestas
Con el correr de las horas, comenzaron a aparecer indicios que podrían explicar el origen del problema. Según la vecina, existía una intervención previa vinculada al sistema de agua que nunca funcionó correctamente.
“La cajita que hicieron hace muchísimo tiempo estaba mal hecha. No cumplía su función y siempre quedó hundida”, afirmó, en referencia a una instalación que, según indicó, presentaba fallas desde su origen.
Ante la emergencia, los vecinos se comunicaron con Aguas Santafesinas. Sin embargo, la respuesta generó más dudas que certezas. “Dijeron que no era de ellos, que era un caño pluvial”, contó.
Esa explicación fue puesta en duda por un plomero que revisó el lugar. Según detalló Luciana, el especialista aseguró que se trataría de un caño de agua y que las lluvias intensas terminaron de agravar la situación hasta provocar el socavón.
El riesgo que pudo ser una tragedia
Mientras el agua continúa filtrándose, la incertidumbre crece entre los vecinos. “Por ahora la casa no corre peligro, pero no sabemos qué puede pasar porque el agua sigue trabajando”, advirtió la damnificada.
En paralelo, personal municipal intervino rápidamente para reducir los riesgos inmediatos. Uno de los trabajos más urgentes fue la remoción de un árbol que amenazaba con caer sobre viviendas o personas que circulaban por el lugar.
“Teníamos miedo de que cayera arriba de la casa o que golpeara a alguien. Podría haber sido una fatalidad”, señaló Luciana, al describir el nivel de peligro que se vivía durante el temporal.