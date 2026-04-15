La persistente inestabilidad climática que afecta a la capital provincial desde la madrugada del martes ha puesto a prueba, una vez más, el sistema de drenaje de los barrios del norte. En barrio La Esmeralda, la situación se ha vuelto crítica para muchos vecinos que ven cómo el agua comienza a ganar terreno en el interior de sus propiedades debido a las dificultades en el escurrimiento.
La Esmeralda bajo el agua: el reclamo de los vecinos por la falta de limpieza en zanjas y reservorios
Con un acumulado que ya superó los 100 mm en el norte de la ciudad, los habitantes de la zona este del barrio manifiestan su preocupación por el anegamiento de sus viviendas. Aseguran que la saturación de los canales de drenaje y la falta de mantenimiento en los desaguaderos complican el escurrimiento.
Según el último informe municipal de las 16:00, el pluviómetro instalado en el CIC de Facundo Zuviría —punto de referencia para este sector— marcó un acumulado de 100,75 mm, siendo la zona con más agua caída de toda la ciudad. Esta cifra, sumada a una intensidad máxima que alcanzó los 27 mm/h al mediodía, ha provocado que los reservorios naturales del barrio trabajen al límite.
Un desaguadero que no da abasto
El malestar de los vecinos de Esmeralda Este se centra en el estado del "zanjón de la vía", una arteria vital para el drenaje del barrio que funciona como desaguadero principal. A través de Periodismo Ciudadano de El Litoral, los residentes expresaron que la falta de limpieza preventiva en las cunetas está impidiendo que el agua fluya hacia los puntos de descarga.
"El patio del fondo de mi casa ya es una pileta" describió con preocupación una vecina del barrio, quien explicó la dinámica del anegamiento: "El agua de la plaza y la cancha bajan; esto era un reservorio y lógicamente tiene que estancarse para dar paso a la bajada de adelante, pero sin mantenimiento nos estamos inundando".
La preocupación radica en que, al estar las vías de escape obstruidas por malezas o sedimentos, el agua acumulada en los espacios públicos termina retrocediendo hacia las viviendas particulares.
Operativo municipal y reclamos activos
Desde el Palacio Municipal informaron que todas las cuadrillas están operativas y que, hasta la tarde de este miércoles, el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) ya había recibido 318 reclamos relacionados con anegamientos de calles, limpieza de bocas de tormenta y árboles caídos.
A pesar de las quejas vecinales por la situación en las cunetas, el municipio resaltó que "las estaciones de bombeo están activas y los niveles de los reservorios se encuentran en la cota adecuada". No obstante, el personal municipal trabaja intensamente para resolver obstrucciones puntuales en los drenajes que, como ocurre en La Esmeralda, dificultan el alivio de las zonas bajas.
Alerta naranja y transporte afectado
El panorama se completa con una alerta naranja vigente emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Para quienes deban circular, se advierte que la Línea 11 mantiene desvíos en la zona de Av. Peñaloza por calles anegadas, mientras que la Línea 13 (La Boca) se encuentra fuera de servicio.
Para lo que resta de la jornada, se esperan lluvias fuertes, seguidas de algunos chaparrones aislados durante la madrugada. Se prevé que las precipitaciones cesen finalmente durante el jueves, brindando una tregua necesaria para que los vecinos de La Esmeralda puedan recuperar la normalidad en sus hogares y el sistema de zanjas logre, finalmente, drenar el excedente.
Datos de lluvia acumulada (14 y 15 de abril - Corte 16:00 hs):
CIC F. Zuviría: 100,75 mm
DOAE (COBEM): 93,00 mm
Deleg. Alto Verde: 69,50 mm