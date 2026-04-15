Lluvia en Santa Fe

La Esmeralda bajo el agua: el reclamo de los vecinos por la falta de limpieza en zanjas y reservorios

Con un acumulado que ya superó los 100 mm en el norte de la ciudad, los habitantes de la zona este del barrio manifiestan su preocupación por el anegamiento de sus viviendas. Aseguran que la saturación de los canales de drenaje y la falta de mantenimiento en los desaguaderos complican el escurrimiento.