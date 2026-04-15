Las lluvias de las últimas horas volvieron a poner en evidencia una problemática que se repite cada vez que el clima se intensifica: calles anegadas, sectores intransitables y vecinos que reclaman soluciones de fondo.
Lluvias en Santa Fe: calles inundadas y reclamos en barrios Policiales y Santa Rita
Las precipitaciones volvieron a dejar al descubierto problemas estructurales en distintos barrios, donde el agua acumulada dificulta la circulación y genera malestar.
En los barrios Policiales y Santa Rita, la acumulación de agua transformó varias cuadras en verdaderas lagunas, complicando tanto la circulación vehicular como el tránsito peatonal. Las imágenes, enviadas por lectores en el marco del Periodismo Ciudadano, muestran el alcance del problema.
En algunos sectores, el agua cubre gran parte de la calzada, lo que obliga a los conductores a reducir la velocidad o directamente evitar el paso. Para quienes se trasladan a pie, la situación es aún más compleja, ya que muchas veredas también se encuentran afectadas.
Un problema que se repite con cada lluvia
Vecinos de la zona señalaron que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación recurrente que se agrava con cada episodio de precipitaciones. “Cada vez que llueve pasa lo mismo. El agua queda estancada durante horas o días”, comentaron.
La falta de escurrimiento y el estado de las calles aparecen como los principales factores que explican el anegamiento. En algunos puntos, aseguran que los desagües no dan abasto o se encuentran obstruidos.
Además del impacto en la movilidad, los vecinos advierten por las dificultades que esto genera en la vida cotidiana, desde la imposibilidad de salir de sus casas hasta complicaciones para el ingreso de servicios.
Reclamos y pedidos de intervención
Frente a este escenario, los habitantes de los barrios afectados volvieron a exigir respuestas a las autoridades. Entre los pedidos más frecuentes aparecen obras de desagüe, mantenimiento de calles y limpieza de zanjas.
“Necesitamos una solución definitiva, no parches cada vez que llueve”, expresaron, marcando el cansancio ante una problemática que se repite sin cambios estructurales.
Mientras tanto, las condiciones climáticas continúan siendo un factor determinante y cada nueva lluvia renueva la preocupación en estos sectores de la ciudad de Santa Fe.