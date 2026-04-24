Crece la preocupación en el norte santafesino ante el riesgo inminente de corte del puente sobre el arroyo Golondrina, ubicado sobre la Ruta 40, principal vía de conexión hacia el oeste de Fortín Olmos (Dpto. Vera).
Pueblos del norte a punto de quedar aislados por el mal estado de un viejo puente que los conecta
El vetusto viaducto presenta socavones en su traza. Es consecuencia de las lluvias y el tránsito constante de animales evacuados. Piden intervención urgente para su reparación.
Según se informó, si no hay una intervención urgente durante la jornada, el paso podría quedar interrumpido, lo que implicaría el aislamiento total de los pueblos ubicados en la región de los Bajos Submeridionales.
A causa de las lluvias, que durante abril superan los 600 mm en el distrito del departamento Vera -el geográficamente más extenso de la provincia-, el viaducto de madera vio agravarse su estructura, con la aparición de socavones de dimensiones en la traza.
El puente es considerado un punto estratégico, ya que funciona como “puerta de acceso” a esa vasta zona productiva.
Su eventual colapso no solo afectaría la circulación de los habitantes, sino también las tareas que actualmente realizan productores rurales, quienes intentan trasladar hacienda hacia zonas más altas ante las intensas lluvias que anegaron amplios sectores.
Intransitable
En jueves, el presidente comuna del Fortín Olmos, Rodrigo Acevedo, estimó que los excesos pluviales inundaron cerca de 200 mil hectáreas en es punto de la bota santafesina.
“Se espera que llegue más agua desde el norte. Si viene de golpe, el desborde del arroyo puede acercarse a zonas pobladas”. También alertó sobre el estado de la infraestructura: “El puente del Arroyo Golondrina está intransitable, con socavones muy importantes”.
La situación se da en un contexto crítico, con caminos rurales destruidos, campos bajo agua y complicaciones crecientes en el ámbito social por la imposibilidad de los habitantes de procurarse su sustento diario:
"La crisis social tremenda, porque toda nuestra producción está basada en el campo, en el monte, en la vaca, en la leña y el carbón. Y eso prácticamente no solamente que está parado, sino que se está perjudicando a niveles que pocas veces he visto», describió, con pesar, el funcionario
Desde vialidad provincial aclararon que “el puente no tiene riesgo estructural. El socavón que tiene se produjo muchas otras veces, durante crecidas”.
Productores y autoridades locales insisten en la necesidad de una intervención inmediata para evitar que la emergencia se profundice aún más en una de las regiones más afectadas por el fenómeno hídrico. Mientas tanto, sigue lloviendo: este viernes, hasta las 8, se registraron precipitaciones que fueron de los 20 a los 50 mm en la cuenca.